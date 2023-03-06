شكرا لقرائتكم خبر عن بحبك يا حامد.. قصة حب أسطورية تجمع أحمد السعدني وحنان مطاوع فى "سره الباتع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفنان أحمد السعدني السباق الرمضاني المقبل 2023 من خلال مشاركته في مسلسل "سره الباتع" المأخوذ عن قصة للأديب الراحل يوسف إدريس، إذ يجسد دور "حامد" أحد سلاطين مصر خلال فترة الحملة الفرنسية، ومن المقرر أن تشهد الأحداث وقوعه في حب أسطوري مع "صافية" التي تقوم بدورها الفنانة حنان مطاوع.

وخلال البرومو التشويقي للعمل الذي قام صناعه بطرحه مؤخرًا يعبر "حامد" عن حبه الشديد لـ "صافية"، ويقول لها خلال إحدى مشاهده "حلمت يا صافية إن أنا وانت في دار واحد"، بينما تأتي "صافية" في مشهد آخر وهي تقول: "بحبك يا حامد"، بالإضافة إلى مشاهد أخرى يواجهان فيها صراعات عديدة بسبب الظروف التي يعيشان بها، فضلا عن رفض أهلها ارتباطها به.



أحمد السعدني وحنان مطاوع من برومو "سره الباتع"

مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويعرض العمل عبر شاشة قناتي الحياة، وon، بينما يشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم، وتضم قائمة أبطال المسلسل أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز.

ويشارك فى بطولة المسلسل أيضاً أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.