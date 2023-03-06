شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدني في كواليس "سره الباتع".. السلطان حامد محارب الحملة الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد السعدني، في بطولة المسلسل الأضخم "سره الباتع" الذي من المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل عبر شاشتي on والحياة، إذ يقدم خلال أحداث العمل شخصية محورية في الأحداث وهي التي تربط بين زمني العمل، وهي شخصية "السلطان حامد" الذي يقوم ببطولات عديدة أيام الحملة الفرنسية على مصر.

وروجت قناة on للعمل والشخصية التي يقوم السعدني بأدائها، ونشرت صورة له من كواليس، عبر حسابها على "فيسبوك"، معلقة عليها: "استنونا على شاشة ON علشان نعرف حكاية السلطان حامد وبطولاته مع الحملة الفرنسية في سره الباتع في رمضان شهر الفرحة".



أحمد السعدني من كواليس سره الباتع

مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويعرض العمل عبر شاشة قناتي الحياة، وon، بينما يشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم، وتضم قائمة أبطال المسلسل أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز.

ويشارك فى بطولة المسلسل أيضاً أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.



حنان مطاوع وأحمد السعدني

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.