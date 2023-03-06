شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد: جيت على نبيلة الإنسانة علشان تفضل الفنانة ويكفى إنى ما بقيتش أم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة نبيلة عبيد، خلال ندوتها المقامة على هامش الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، إنها قررت إخفاء العديد من الكواليس والقصص التى مرت بها فى أفلامها، لأنها تجهز قصة حياتها فى حلقات ستقدمها خلال الفترة المقبلة وستكشف فيها عن قصص مرت بها مع المخرجين والصناع والممثلين، وستكون مفيدة لكل الأجيال الجديدة.

وأشارت نبيلة عبيد إلى أن هذه القصص تكشف مدى صبرى وتحملى وحرمانى طوال حياتى من أجل السينما،

انا مباكلش لحد دلوقتى علشان أبقى بالشكل ده لأنى من يومى بعمل مشروع نبيلة عبيد، وده خلانى أجى على الإنسانة علشان تفضل الفنانة، ويكفى أنى مبقتش أم علشان أتفرغ للسينما، وأنا مهما حققت من نجاح كنت تلميذة للمخرج لأنه رب العمل، واللى بيقول عليه بعمله وكنت بختار المخرجين اللى عاوزين يطلعوا بصورة حلوة".

وكشفت نبيلة عبيدة عن أنها صاحبة مقولة: "لا مش هقدر أسهر علشان عندى تصوير بدرى" وده كنت بقوله منذ بدايتي، فكنت أرفض أى دعوة للسهر أو الخروج ليلاً، والحقيقة أن ذلك أصبح موضة حاليًا والكل بقى يرفض السهر من أجل الصحيان بدرى للتصوير فأنا أول واحدة بدعت الجملة دى".



نبيلة عبيد

وشددت نبيلة عبيد على أن كل الأدوار والشخصيات اللى لعبتها قريبة من قلبها، فلابد أن أكون أحببتها واقتنعت بيها علشان أقدمها، بس أقدر أقول إن فيه أكتر من فيلم بعد مرحلة رابعة العدوية والخمس أفلام مع حلمى رفلة،

لست راضية عنها ولذلك قررت التوقف مع نفسى وقلت لازم ارجع للمستوى الاولانى تانى، بس فى نفس الوقت معملتش ولا فيلم مضطرة خالص طالما مش مقتنعة بيه".

وحرص على حضور الندوة كلاً من الفنانة بشرى، الفنانة سوزان نجم الدين، أميرة فتحي، شيرى عادل وزوجها الفنان طارق صبرى، والمخرج عمر عبد العزيز، دكتور خالد عبد الجليل، الاعلامية بوسى شلبى، وعدد من سفراء الاتحاد الاوروبى، وكذلك عدد من الجمهور الأسواني.

وتسلمت نبيلة عبيد تكريمها أمس فى حفل الافتاج، حيث احتارت نبيلة الفنانة بشرى لتقديم تكريمها، فيما سلمتها التكريم وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى، وفور صعود نبيلة عبيد على خشبة المسرح تلقت تصفيق حار من الحضور وقالت نبيلة"قلبى بيدق اوى اوى، مبسوطة جداً علشان أنا فى أسوان و مع أهل هذه البلد الجميلة، انا بحيى كل واحد موجود هنا والحقيقة ومش عارفة اقول أى حاجة خالص.

وأعلنت وزيرة الثقافة افتتاح افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة المقامة فى الفترة من 5 حتى 10 مارس الجارى، وتم تكريم أمس بجانب نبيلة عبيد عبيد كلاً من الإعلامية الكبيرة درية شرف الدين، والنجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو، والمخرجة الهولندية ميكا دي يونج، والمخرجة التونسية الكبيرة سلمى بكار،

ويشارك في الدورة السابعة نحو 61 فيلما ما بين طويل وقصير (روائي وتسجيلي ورسوم متحركة)، حيث تتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.