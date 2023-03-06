شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد فى ندوتها بمهرجان أسوان: عشت للسينما منذ طفولتى وحضرونى لأكون نجمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، ندوة النجمة نبيلة عبيد المقامة على هامش الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، بحضور الفنانة بشرى، الفنانة سوزان نجم الدين، أميرة فتحي، والمخرج عمر عبد العزيز، دكتور خالد عبد الجليل وعدد من سفراء الاتحاد الاوروبى، ويقدم الندوة السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان.

بدأت نبيلة عبيد حديثها فى الندوة وقالت: "بعيش السينما من وأنا صغيرة، فمنذ طفولتى كنت أذهب للسينما وأسمع أغانى أم كلثوم وأرقص أمام المرآة وانا بسمع الموسيقى، وكنت أقضى وقتى كله فى السينما اللى كانت جنبنا، حتى يوم الجمعة أقطع تذكرة وأدخل لمشاهدة الأفلام، كمان كنت بنزل الشارع وامشى ورا هند رستم وامسك الفستان بتاعها واقول دى بنى ادمة زينا ولا لا".



نبيلة عبيد

وأكدت نبيلة عبيد أنها مدينة بالكثير للمنتج حلمى رفلة لانه من مها عندما، عرض عليها فيلم "رابعة العدوية" موضحة:" قالي هنعملك تيست لو نجحتى فيه هتعمليه ولو منجحتيش هنديكى اى دور وخلاص، والحقيقة وأنا بقرأ الكلام عيطت فيه لانه فيه مناجاة لربنا، وأخذت فعلا الدور وقدمته، وبالفعل وجودتهم يحضروني لأكون ممثلة تستمر طويلا وتظل حتى تكون متواجدة بتكريمها أمام الجمهور حالياً"

وتسلمت نبيلة عبيد تكريمها أمس فى حفل الافتاج، حيث احتارت نبيلة الفنانة بشرى لتقديم تكريمها، فيما سلمتها التكريم وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى، وفور صعود نبيلة عبيد على خشبة المسرح تلقت تصفيق حار من الحضور وقالت نبيلة"قلبى بيدق اوى اوى، مبسوطة جداً علشان أنا فى أسوان و مع أهل هذه البلد الجميلة، انا بحيى كل واحد موجود هنا والحقيقة ومش عارفة اقول أى حاجة خالص.

واعلنت وزيرة الثقافة افتتاح افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة المقامة فى الفترة من 5 حتى 10 مارس الجارى، وتم تكريم أمس بجانب نبيلة عبيد عبيد كلاً من الإعلامية الكبيرة درية شرف الدين، والنجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو، والمخرجة الهولندية ميكا دي يونج، والمخرجة التونسية الكبيرة سلمى بكار،

ويشارك في الدورة السابعة نحو 61 فيلما ما بين طويل وقصير (روائي وتسجيلي ورسوم متحركة)، حيث تتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.