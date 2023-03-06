شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد فى ندوة تكريمها بمهرجان أسوان: إحسان عبد القدوس وقف في ضهري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة نبيلة عبيد خلال الندوة المقامة ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، إنها كانت تذهب للراحل إحسان عبد القدوس وزوجته مدام لولا وأنها كانت تقرأ الروايات في مكتبه، مؤكدة أن عبد القدوس وقف في ضهرها واختار لها أجمل الشخصيات.

وأشارت نبيلة عبيد إلى أنها كانت تخاف وترتجف أثناء مشاهدته للفيلم في عروضه الأول.

وأضافت نبيلة عبيد أنها كانت تعمل مع مخرجين كبار وتعرف جيدًا قيمة المخرج وأنها تعاملت مع المخرح أشرف فهمي والذي كان يتعامل مع السيناريست مصطفي محرم.

وشهدت الندوة حضور الفنانة بشرى، الفنانة سوزان نجم الدين، أميرة فتحي، والمخرج عمر عبد العزيز، دكتور خالد عبد الجليل وعدد من سفراء الاتحاد الاوروبى، ويقدم الندوة السيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان.



نبيلة عبيد

وتسلمت نبيلة عبيد تكريمها أمس فى حفل الافتاج، حيث احتارت نبيلة الفنانة بشرى لتقديم تكريمها، فيما سلمتها التكريم وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى، وفور صعود نبيلة عبيد على خشبة المسرح تلقت تصفيق حار من الحضور وقالت نبيلة"قلبى بيدق اوى اوى، مبسوطة جداً علشان أنا فى أسوان و مع أهل هذه البلد الجميلة، انا بحيى كل واحد موجود هنا والحقيقة ومش عارفة اقول أى حاجة خالص.

واعلنت وزيرة الثقافة افتتاح افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة المقامة فى الفترة من 5 حتى 10 مارس الجارى، وتم تكريم أمس بجانب نبيلة عبيد عبيد كلاً من الإعلامية الكبيرة درية شرف الدين، والنجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو، والمخرجة الهولندية ميكا دي يونج، والمخرجة التونسية الكبيرة سلمى بكار،

ويشارك في الدورة السابعة نحو 61 فيلما ما بين طويل وقصير (روائي وتسجيلي ورسوم متحركة)، حيث تتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.