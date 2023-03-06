شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أميتاب باتشان فى موقع تصوير فيلمه Project K والأطباء ينصحونه بالراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم الهندى العالمى أميتاب باتشان، إصابته أثناء تصوير فيلمه الجديد، بينما الآن يتعافى في منزله، حيث نشر الفنان صاحب الـ80 عامًا، على مدونته ما يوضح تعرضه للإصابة فى ضلعه أثناء تصوير فيلم الخيال العلمى "Project K" فى مدينة حيدر آباد، وينتج الفيلم باللغتين الهندية والتيلوجوية، ومن المقرر عرضه عام 2024.

وحسب ما نشره موقع ndtv كتب باتشان أنه أصيب بكسر في غضروف ضلعه، بالإضافة لتمزق عضلي، مضيفًا أن الإصابة كانت "مؤلمة"، وأنه استشار طبيبًا قبل أن يعود إلى منزله في مومباي، ونصحه بالراحة.

قال الممثل للمعجبين الذين يتجمعون غالبًا خارج منزله في مومباي: "لن أتمكن من مقابلتكم هذا المساء، لذلك لا تأتوا. كل شيء على ما يرام"، وذكر أن تصوير الفيلم توقف إلى أن يشفى.



أميتاب باتشان

السينمات الهندية تحتفل بعيد ميلاد أميتاب باتشان على طريقتها.. اعرف القصة

وكانت قد قررت سينمات PVR الهندية، عرض 11 فيلمًا للنجم العالمى أميتاب باتشان، بالتزامن مع احتفاله بـ عيد ميلاده الـ 80، يوم 11 أكتوبر الماضى، حيث ولد في 11 أكتوبر من عام 1942، فى "الله آباد"، بالهند، وحينها عرضت الأفلام في عدد كبير من دور العرض الهندية.

كما شاركت مؤسسة Film Heritage Foundation، التي أسسها المخرج Shivraj Singh Dungarpur، في عام 2014، فى هذا التكريم الفريد جدًا لـ باتشان، حيث عرضت أفلام مثل Don, Kaala Patthar, Kaalia, Kabhi Kabhie, Amar Akbar Anthony, Namak Halaal, Abhimaan, Deewar, Mili, Satte Pe Satta و Chupke Chupk.

أميتاب باتشان

وبالتزامن مع عرض الأفلام، أقامت مؤسسة التراث السينمائي معرضًا يسلط الضوء على اللحظات المهمة وجوانب حياة النجم المهنية التي تم التقاطها للأجيال القادمة، وتم البحث عن الصور وتنظميها من قبل مؤرخ الفيلم والمؤلف S.M.M. أوساجا، الذي سبق أن أقام معارض في أعياد ميلاد أميتاب باتشان السبعين و75 على التوالى.

أطلق على الاحتفال بـ عيد ميلاد باتشان اسم "باتشان - العودة إلى البداية"، وعرضت الأفلام الـ 11 في 17 مدينة و 22 دار سينما على مدار أربعة أيام في جميع أنحاء البلاد.