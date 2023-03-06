“يا ريتهم ماتوا”.. سوزان نجم الدين تثير الجدل بحديثها عن الناجين من الزلزال في سوريا!

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مارس 2023 02:47 مساءً - أثارت الفنانة السورية سوزان نجم الدين الجدل بعد تداول مقطع فيديو من حديث لها عن مأساة السوريين اثر الزلزال المدمر الذي أسفر عن الاف الضحايا.

كلام سوزان نجم الدين جاء اثناء تصريح في مصر قالت فيه: قلوبنا اتزلزت، والوضع صعب حتى الآن، والمشهد مأساوي، فهو دمار شامل في مدن تدمرت، وفي أسر تدمرت كلها، وفي ناس عاشت منهم، واللي عاشوا يا ريتهم ماتوا، يمكن حاجة صعبة، وحابة أشكر مصر، لأن وقفتها اخوية هي وكل الدول العربية.

وقد اثار تصريح سوزان نجم الدين موجة من التعليقات الغاضبة حيث كتب الاعلامي السوري موسى العمر “جتك نيله”.

بينما دافع اخرون عن الفنانة السورية مؤكدين ان التعبير قد خانها حيث كتب احدهم “يمكن تكون عندها زعل عليهم ولكن التعبير يمكن أن يكون خاطئ”.