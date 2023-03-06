علاقة دنيا عبد العزيز بـ الموسيقار حلمي بكر ستصدمك!.. هذه صلة القرابة التي تجمعهما!

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مارس 2023 02:47 مساءً - كشف الموسيقار حلمي بكر، عن زواجه من خالة الفنانة دنيا عبد العزيز، لمدة قصيرة، ساردًا قصة إنهاء زواجه منها والتي وقعت بسبب حبها للتدخين.

أوضح حلمي بكر في لقاء تليفزيوني، أنه التقى بخالة دنيا عبد العزيز وتدعى “نانا”، في أحد التجمعات، وعندما رآها للمرة الأولى وجدها تدخن سيجارة، فأخذها من يدها دون سابق معرفة بينهما وأطفأها.

قصة زواج حلمي بكر من خالة دنيا عبد العزيز

وعندما نظرت إليه السيدة في استغراب، أخبرها أنه يكره المرأة المدخنة، واصفًا إياها بأنها كانت شديدة الجمال، مشيرًا إلى أن اللقاء بينهما تكرر وفعل نفس الموقف مجددًا.

صورة نادرة من زفاف حلمي بكر على “نانا” خالة الفنانة دنيا عبدالعزيز

ورطة تسببت في زواجها من حلمي بكر

كشف حلمي بكر، أنه بعد مدة من اللقاء الأخير بينه وبين “نانا” خالة الفنانة دنيا عبد العزيز، وقعت في ورطة خارج مصر وكانت ترغب في العودة إليها، ولكنها لم تكن لتتمكن من العودة دون أن تتزوج من شخص مصري.

أضاف الموسيقار الشهير، أنه تلقى اتصالا هاتفيا ذات ليلة من والدة دنيا عبد العزيز، تطلب فيه منه أن يتزوج شقيقتها حتى تعود إلى مصر، وأوضحت له أن سبب اتصالها به هو خوف شقيقتها من أن تتزوج أي شخص فيرفض تطليقها بعد ذلك، خاصة أنها سيدة جميلة جدًا، لذلك فقد وضعت ثقتها فيه وطلبت الزواج منه شخصيًا.

استغرب حلمي بكر في البداية، خاصة أنه لم يجمعهما موقفًا رومانسيًا، ولم يخف انبهاره بجمالها، فوافق على الفور، وسافر إلى مكان تواجدها وتزوجها بالفعل، مشيرًا إلى أنها سجدت شكرًا لله بمجرد أن وطأت قدميها أرض القاهرة.

سيجارة تنهي زواج حلمي بكر من خالة دنيا عبد العزيز

قال حلمي بكر إنه تزوج “نانا” خالة دنيا عبد العزيز، لمدة قصيرة لم تتجاوز الستة أسابيع، وبعد شهر ونصف من زواجهما، كان حلمي عائدًا من خارج المنزل، ليجد رائحة السجائر فيه، وبمجرد النظر إلى الطاولة المجاورة للفراش، وجد سيجارة مشتعلة، فانتهى الزواج على الفور.

معلومات عن حلمي بكر

حلمي بكر هو ملحن مصري، من مواليد 6 ديسمبر 1937 ​​​​​​ لحن حوالي 1500 لحنًا موسيقيًا، لكبار المطربين العرب مثل ليلى مراد ووردة الجزائرية ونجاة الصغيرة ومحمد الحلو وعلي الحجار ومدحت صالح، كما قدم نحو 48 مسرحية غنائية أشهرها: “سيدتي الجميلة” و”حواديت” و”موسيقى في الحي الشرقي”، واكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية ولحن الكثير من الأغاني الناجحة، من اشهرها “الحلم العربي”.

نشأة حلمي بكر

ولد (حلمي عيد محمد بكر) في حي حدائق القبة بمدينة القاهرة، لأب عاشق للفن ويجيد العزف على آلة الناي، لذلك قام جده الأكبر عمدة إحدى القرى بطرده من القرية فحضر إلى القاهرة ومارس بعض الأعمال الحرة.

بدأ حياته المهنية عقب تخرجه من المعهد العالي للموسيقى العربية كمدرس للموسيقى العربية بإحدى المدارس الحكومية، إلا أنه استقال منها بسبب الروتين ثم التحق بالقوات المسلحة لقضاء المدة العسكرية المحددة له.

و أثناء وجوده بالجيش حضرت الفنانة وردة الجزائرية لإحياء حفل غنائي للقوات المسلحة، وكان بكر مشهورًا في كتيبته العسكرية بعشقه للموسيقى، وعندما استمعت وردة إلى بعض ألحانه أعجبت بها كثيرًا وقررت تقديمه إلى الأستاذ محمد حسن الشجاعي مدير الإذاعة المصرية آنذاك.

ولحن حلمي بكر أغنية “كل عام وأنتم بخير” التي أعطاها له الشجاعي، وسُجلت هذه الأغنية في الإذاعة بصوت المطرب عبد اللطيف التلباني حيث حققت نجاحًا كبيرًا، ثم قام بعد ذلك بتلحين أغنية “لا يا عيوني” للمطرب ماهر العطار، ومن وقتها لمع اسم حلمي بكر كملحن وتوالت عليه العديد من الأعمال الفنية.

دنيا عبد العزيز

وعلى صعيد آخر، أقامت الفنانة دنيا عبد العزيز حفلا ضخما للاحتفال بعيد زواجها الأول بجانب زوجها المهندس مصطفى كامل، وبحضور نخبة من نجوم الفن.

وظهرت دنيا عبد العزيز في مجموعة صور مرتدية تشيرت تعبر به عن حبها لزوجها مصطفى كامل، كذلك هو الآخر يرتدي نفس التيشيرت ليستكملوا مشاعرهم.

وحضر عدد كبير من نجوم الفن حفل عيد زواج دنيا عبد العزيز الأول، من بينهم الراقصة دينا، نسرين طافش، الإعلامية بوسي شلبي، الراقصة لورديانا، واخيرا الفنانة نرمين الفقي.

آخر أعمال دنيا عبد العزيز

ومن ناحية أخرى، كانت آخر أعمال الفنانة دنيا عبد العزيز مشاركتها ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 بأكثر من عمل منهم مسلسل المداح – أسطورة الوادي في جزئه الثاني مع الفنان حمادة هلال، والذي ضم في بطولته بجانب الفنان حمادة هلال، كلا من أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، سهر الصايغ، خالد سرحان، كمال أبورية، ولاء الشريف، هلا السعيد، حنان سليمان، عفاف رشاد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين والمسلسل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

بينما شاركت أيضا في بطولة ملف سري إلى جانب عدد من النجوم منهم هاني سلامة وماجد المصري، نضال الشافعى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، محمد محمود عبد العزيز، نبيل عيسى، نور محمود، إيهاب فهمى، محسن محيى الدين، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، إيمان يوسف، صبا الرافعى، عمر زكريا، وآخرين والمسلسل تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

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