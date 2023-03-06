صغرت 20 سنة.. عمليات التجميل تعيد لـ إلهام شاهين شبابها.. ظهرت بكامل أنوثتها وأبهرت جميع محبيها! – صورة

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مارس 2023 02:47 مساءً - خطفت الفنانة إلهام شاهين الأنظار بأحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، خاصة وأنها تألقت بلوك شبابي مميز خطف الأنظار.

حيث ظهرت إلهام، خلال الصور بملامح متغيرة تماما عن ملامحها التي اعتاد الجمهور عليها حيث علق الكثيرون انها صغرت كثيرا في هذه الاطلالة.

تجميل أم فلتر؟

وتفاعل متابعي إلهام شاهين مع صورها وظن البعض أنها أجرت عملية تجميل لتعيد لبشرتها صحتها ونضارتها، وهو ما جعل الجميع يتساءل إذا كانت خضعت لعملية تجميل أم أنه فلتر؟، ولكنها تجاهلت التعليقات.

تطور ملامح إلهام شاهين :

تطور جمال النجمة المصرية الهام شاهين من بداياتها حتى اليوم، لتصبح أكثر نضوجاً في جمالها وإطلالاتها.

من بداياتها كانت الهام بريئة الملامح وطبيعية بعيدة كل البعد عن عمليات التجميل، حيث كانت تظهر بالقليل من المكياج وتسريحات الشعر البسيطة،

لكنها مع مرور الزمن قامت بحقن وجهها وشفتيها ووجنتها بالفيلر والبوتوكس، فأصبحت تظهر بملامح مختلفة عن بداياتها.

إلهام شاهين في أحدث ظهور لها – الصورة من حساب الفنانة المصرية على إنستجرام

أما رشاقتها اكتسبت الهام وزنًا زائدًا في فترة من مشوارها الفني، لكنها عملت جاهداً على التخلص منه واستعادة رشاقتها.

إلهام شاهين خارج المارثون الرمضاني 2023

وعلى الصعيد الفني، كشفت الفنانة إلهام شاهين، سبب عدم مشاركتها في ماراثون رمضان 2023 المرتقب، موضحة أنها رفضت عدد من الأعمال الدرامية بسبب عدم اكتمال السيناريو.

وقالت إلهام شاهين خلال لقائها في برنامج ET بالعربي: رفضت أكثر من عمل في رمضان لأني مش قادرة أتماشى مع موضة بدء التصوير دون اكتمال السيناريو.

وتابعت: بيقولوا لي خدي 5 أو 10 حلقات وخشي صوري من أصل 30 حلقة واتعاملي، أنا عايزة حلقات كاملة وأقعد أعمل بروفات وأشوف فنانين وجلسات عمل مع المخرج والمؤلف لكن مفيش الفرصة دي.

وعلى جانب آخر، أكدت إلهام شاهين، أن كل الفنانين الذين ينتجون يتعرضون لخسائر، مطالبة بوجود منظومة ضريبية تساعد الفن المصري.

وطالبت الفنانة إلهام شاهين خلال مشاركتها في جلسة نقاشية نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونقابة المهن التمثيلية، حول التحديات التي تواجه القوى الناعمة والفنانين في مصر، بالمزيد من الحريات في الموضوعات، قائلة إن الصناعة الفنية لديها مشكلة مع الرقابة على المصنفات الفنية، وموضحة أنها تقصد الحرية المسؤولة وليست الحرية المنفلتة.

إلهام شاهين توجه رسالة دعم لـ منى زكي

هذا وقد حرصت الفنانة إلهام شاهين على توجيه رسالة دعم للفنانة منى زكي بعد تصدرها الترند بسبب البوستر الدعائي لمسلسلها الجديد “تحت الوصاية”، حيث تليقها انتقادات اعتبرت مظهره في هذا المسلسل “إساءة للمرأة المصرية بشكل عام وللحجاب بشكل خاص”، مطالبين باعتذار رسمي وتوضيح.

وقالت إلهام شاهين:” منى زكى فنانة رائعة ومتمكنة من أدواتها وبتعرف تختار أدوارها، ولذلك لها تأثير كبير، وهذا ما يخشاه من يهاجموها”.

إلهام شاهين لـ منى زكي: “لا تلتفتي ولا تعطى أهميه للهجوم”.

وأكدت: “ما يحدث مع منى زكي دليل على قوة الفن وتأثيره، وأقول لها تأكدي إن مسلسلك سيكون الأعلى مشاهدة فى رمضان، لإن هذا ما حدث معى العام الماضى هاجمونى بشدة لما نزلت صورتي على بوستر مسلسل (بطلوع الروح) عشان لابسه الزي الداعشي هذا الهجوم جعل المسلسل رقم 1 فى الـ top ten الأعلى مشاهدة على شاهد”.

وأضافت: “لا تلتفتي ولا تعطى أهمية للهجوم، إنتى الأهم والأعلى.. مبروك مقدمًا وننتظر المسلسل بكل شغف”.

أعمال إلهام شاهين

وشاركت إلهام شاهين في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022 بمسلسل بطلوع الروح، بالتعاون مع العديد من الفنانين من بينهم منة شلبي، أحمد صلاح السعدني، عادل كرم، محمد حاتم، دياموند بو عبود، هاجر السراج، وغيرهم من الفنانين والمسلسل من إخراج كاملة أبو ذكري، ومن تأليف محمد هشام عبية.

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