شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العربية للمسرح في العراق للتحضيرات الأولية لمهرجان المسرح العربي (14) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل نقيب الفنانين العراقيين الفنان الدكتور جبار جودي وفد الهيئة العربية للمسرح المكون من الكاتب إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح والفنان غنام غنام مسئول التأهيل والتدريب ومسئول المجال الاعلامي في الهيئة العربية للمسرح وناصر آل علي مدير الإدارة العامة ومسئول البرامج والعلاقات العامة.

جاءت الزيارة للتواصل، ووضع الأطر للتحضيرية الأولية لإقامة مهرجان المسرح العربي بدورته الـ 14 في بغداد 2024 الذي أبرمت وزارة الثقافة والسياحة والآثار ونقابة الفنانين العراقيين ودائرة السينما والمسرح بروتوكول إقامة هذا الحدث في بغداد مطلع عام 2024 بدعم من الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار ونقابة الفنانين العراقيين ودائرة السينما والمسرح.

مهرجان المسرح العربي حدث تنتظره بغداد مطلع عام 2024 والذي سيشارك فيه أكثر من 600 مسرحي عربي حول العالم وعدة فرق مسرحية من وطننا العربي وسيكون امتداد لرسالة السلام الذي يبثها المسرح العربي في رسائله.

مهرجان المسرح العربي يبلغ دورته الـ 14، في حين تبلغ مسابقة جائزة الأمير سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل عربي مسرحي دورتها الـ 11، حيث انطلقت الدورة الأولى من الجائزة عام 2012 خلال الدورة الرابعة من المهرجان.



وفد الهيئة العربية للمسرح في بغداد (1)



وفد الهيئة العربية للمسرح في بغداد (2)



وفد الهيئة العربية للمسرح في بغداد (3)



وفد الهيئة العربية للمسرح في بغداد (4)



وفد الهيئة العربية للمسرح في بغداد (5)