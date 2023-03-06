شكرا لقرائتكم خبر عن درية شرف الدين من مهرجان أسوان: نادي السينما استعبدني لسنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية درية شرف الدين خلال ندوة تكريمها بمهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته السابعة، والتي استكمل ادارتها مدير المهرجان حسن أبو العلا بعدما أعتذر الناقد طارق الشناوي بسبب ارتباطه بموعد سفره، إن برنامج نادي السينما استعبدها لسنوات طويلة وأنها كانت تسجل الحلقة يوم الأربعاء وتستمر في العمل على الحلقة حتى تعرض يوم السبت وخلال تلك الفترة كان تعاني من التوتر لدرجة أنها كانت لاتستطيع الأكل من كثرة شعورها بالمسئولية تجاه الحلقة.

وأضافت درية شرف الدين أن الإعلامين الجديد عليهم أن يعوا أن فكرة تقديم الأثارة أو ما يعرف بالترند هو شمعة وتنطفئ سريعا وبالتالي العمل الإعلامي هو عمل جاد يتطلب جهد ثقافي ولغوي وإجتماعي ويجب على الإعلاميين الجدد أن يعملوا على انفسهم وأن يتمرنوا جيدا لأن العمل الإعلامي يحتاج لتاهيل وتدريب ولا يجب ظهور الإعلاميين على الشاشات إلا بعد تدريب قوي قد يصل لسنوات.

وشهد افتتاح مهرجان أسوان عرض الفيلم الراوئي القصير "عيد ميلاد سارة" من إخراج ياسر شفيعي في عرضه العالمي الأول، والفيلم تبلغ مدته ٤٠ دقيقة، ويشارك في بطولته رامي الطمباري، هديل حسن، لبني ونس، محمد يوسف، فريدة حمدي، وتأليف إسلام بلال، مدير تصوير محمد كوشي، مهندس ديكور باسم هاني، موسيقي معتز ماضي.

وتبدأ أحداث الفيلم أثناء التحضير لعيد ميلاد سارة العاشر بمنزلها، حيث يقرر حازم والدها عمل مفاجأة مفجعة بالاستعانة بأخوه ووالدته،ولكن شادية والدة سارة تقرر مواجهتهم.

ويشارك في الدورة السابعة نحو 61 فيلما ما بين طويل وقصير (روائي وتسجيلي ورسوم متحركة)، حيث تتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يعقد دورته السابعة في الفترة من 5 إلى 10 مارس، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وبشراكة مع الاتحاد الأوروبي وأخرون.