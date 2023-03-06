شكرا لقرائتكم خبر عن درية شرف الدين من مهرجان أسوان: نتزايد بشكل منفلت والسينما ليست حرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية درية شرف الدين خلال ندوة تكريمها بمهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته السابعة، والذي استكمل إدارتها مدير المهرجان حسن أبو العلا بعدما اعتذر الناقد طارق الشناوي بسبب ارتباطه بموعد سفره، إننا في مصر نتزايد بشكل منفلت حتى اقتربنا من الـ110 ملايين نسمة.

وأشارت درية شرف الدين إلى أن التعليم والإعلام والثقافة هم 3 قنوات لابد من الإهتمام بهم لأن النهوض بهم سيجعلنا أفضل في كل المجالات.

وأضافت درية شرف الدين أن الفن ليس حرامًا كما يروج البعض ممن سودوا حياتنا بسبب توصيف كل شيء بأنه حرام، مشيرة إلى أن المركز الكاثوليكي يقيم مهرجان سينما ولديه مكتبو ضخمة.

وشهد افتتاح مهرجان أسوان عرض الفيلم الراوئي القصير "عيد ميلاد سارة" من إخراج ياسر شفيعي في عرضه العالمي الأول، والفيلم تبلغ مدته 40 دقيقة، ويشارك في بطولته رامي الطمباري، هديل حسن، لبني ونس، محمد يوسف، فريدة حمدي، وتأليف إسلام بلال، مدير تصوير محمد كوشي، مهندس ديكور باسم هاني، موسيقي معتز ماضي.

وتبدأ أحداث الفيلم أثناء التحضير لعيد ميلاد سارة العاشر بمنزلها، حيث يقرر حازم والدها عمل مفاجأة مفجعة بالاستعانة بأخوه ووالدته،ولكن شادية والدة سارة تقرر مواجهتهم.

ويشارك في الدورة السابعة نحو 61 فيلما ما بين طويل وقصير (روائي وتسجيلي ورسوم متحركة)، حيث تتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يعقد دورته السابعة في الفترة من 5 إلى 10 مارس، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وبشراكة مع الاتحاد الأوروبي وأخرون.