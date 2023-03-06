شكرا لقرائتكم خبر عن درية شرف الدين بمهرجان أسوان: أتمنى عودة نادى السينما حتى لو بإعلاميين جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية درية شرف الدين خلال ندوة تكريمها بمهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته السابعة، والتي يديرها الناقد طارق الشناوي، إن برنامج نادي السينما من الممكن أن يعود حتي ولو بإعلامي أو إعلامية أخرى متسائلة لماذا لا يعود.

وأضافت درية شرف الدين أنها تحب التنقل بين الوظائف وتوليها وزارة الإعلام كان أمر جيدا وعقبها فترة سوداء الله لا يعيدها، موجهه الشكر للسفيرة ميرفت التلاوي لترشيحها للتكريم في مهرجان أسوان.

ويشارك في الدورة السابعة نحو 61 فيلما ما بين طويل وقصير (روائي وتسجيلي ورسوم متحركة)، حيث تتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.

وتضم مسابقة الأفلام الطويلة 10 أفلام تمثل 5 قارات، من بينهم فيلمين من مصر هما "جولة ميم المملة" إخراج هند بكر في عرضه العالمي الأول، و"مش زيهم" إخراج نادية فارس في عرضه الأفريقي الأول، إلى جانب ثمانية أفلام أخرى في عرضها الأفريقي الأول وهي، "بانو" من أذربيجان إخراج تامينا رافيللا، و"الأم" من بلغاريا إخراج زورنيستا صوفيا، و"سيمريت" من سويسرا إخراج كاترينا موانا.

ويشارك أيضا في مسابقة الأفلام الطويلة فيلم "علاقة حبي بزواجي" إنتاج مشترك بين ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا وبولندا وإخراج سيجني بومان، و"مغنية روك الصحراء" إنتاج مشترك بين الجزائر وكندا وإخراج سارة ناصر، و"جونج سان" من كوريا الجنوبية إخراج جونج جي هي، و"الخط الفاصل" إنتاج مشترك بين فرنسا وبلجيكا وسويسرا وإخراج أوسولا بيير، و"باولا" إنتاج مشترك بين الأرجنتين وإيطاليا وإخراج فلورنسيا ويبي.