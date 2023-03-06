كتب امير فتحي في الاثنين 6 مارس 2023 12:50 مساءً - كشف الفنان عمر السعيد عن سبب عدم ارتباطه وزواجه حتى الآن، مشيرا إلى فشل العلاقات التي دخل بها سابقا وأن السبب في ذلك يرجع إلى من ارتبط بهم .
قال عمر السعيد خلال استضافته في برنامج “عالوعد” المذاع عبر قناة “sbc” وتقدمه الفنانة وعد: “كل ما أصاحب واحدة تقرفني في حياتي مش كده” .
تابع: “كمية زن غير عادي، احنا عايزين الحياة تبقى مشاركة .. يا إما زن يا إما عايزة تمشي رأيها وده موضوع غريب جدا، ده منظر واحد واحدة تمشي كلامها عليه” .
أضاف: “أوقات كبير ببقى مش عايز وجع دماغ، برج العذراء عامة بيدقق زيادة .. أغلب أصحابي يا إما متجوزوش واللي باقي اتجوزوا وطلقوا أو بيتخانقوا في المحاكم، بس نفسي أجيب بيبي” .
يذكر أن الفنان عمر السعيد كان قد شارك مؤخرا في مسلسل “أزمة منتصف العمر” الذي عرض على منصة “شاهد VIP”، حيث قام بتجسيد شخصية (زياد) .
ويضم مسلسل “أزمة منتصف العمر” عددًا من الفنانين منهم: كريم فهمي، ريهام عبدالغفور، هند عبدالحليم، ركين سعد، رنا رئيس وغيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر فنان مصري شهير يكشف سبب عدم ارتباطه: “كل ما أصاحب واحدة تقرفني في حياتي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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