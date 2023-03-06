فنان مصري شهير يكشف سبب عدم ارتباطه: “كل ما أصاحب واحدة تقرفني في حياتي”

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مارس 2023 12:50 مساءً - كشف الفنان عمر السعيد عن سبب عدم ارتباطه وزواجه حتى الآن، مشيرا إلى فشل العلاقات التي دخل بها سابقا وأن السبب في ذلك يرجع إلى من ارتبط بهم .

قال عمر السعيد خلال استضافته في برنامج “عالوعد” المذاع عبر قناة “sbc” وتقدمه الفنانة وعد: “كل ما أصاحب واحدة تقرفني في حياتي مش كده” .

تابع: “كمية زن غير عادي، احنا عايزين الحياة تبقى مشاركة .. يا إما زن يا إما عايزة تمشي رأيها وده موضوع غريب جدا، ده منظر واحد واحدة تمشي كلامها عليه” .

أضاف: “أوقات كبير ببقى مش عايز وجع دماغ، برج العذراء عامة بيدقق زيادة .. أغلب أصحابي يا إما متجوزوش واللي باقي اتجوزوا وطلقوا أو بيتخانقوا في المحاكم، بس نفسي أجيب بيبي” .

يذكر أن الفنان عمر السعيد كان قد شارك مؤخرا في مسلسل “أزمة منتصف العمر” الذي عرض على منصة “شاهد VIP”، حيث قام بتجسيد شخصية (زياد) .

ويضم مسلسل “أزمة منتصف العمر” عددًا من الفنانين منهم: كريم فهمي، ريهام عبدالغفور، هند عبدالحليم، ركين سعد، رنا رئيس وغيرهم .