بشعر طويل وكثيف.. شاهد أحدث ظهور لـ خالد أبو النجا بعد غياب 8 سنوات شكله مختلف تمامًا.. لن تعرفه في هذه الصورة!

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مارس 2023 12:50 مساءً - فاجأ الفنان المصري خالد أبو النجا متابعيه بنشر صورة جديدة له بعد إختفاء طويل عن الساحة الفنّية ووسائل التواصل والإعلام.

وظهر “أبو النجا” في تلك الصورة بشكل مختلف تمامًا، حيث أطلق شعره إلى الكتفين وبدا بوجه أنحف من المعتاد.

وعلّق الفنان على الصورة قائلًا: “غدا نتفرق.. بعد ما يقرب من عام من العيش معًا، مررنا بأيام سيئة أكثر من الأيام الجيدة!.. أنا أتحدث عن شعري الطويل”.

وتابع “أبو النجا” بنشر صورة أخرى متحدثًا عن شعره الطويل وتغيير مظهره، فكتب: “نصف طول … قد ننجح في العيش معا بهذا الطول .. إذا لم يكن .. في الأسبوع القادم نقرر .. ما زلت أتحدث عن الشعر”.

من هو خالد أبو النجا؟

خالد أبو النجا هو ممثل ومنتج مصري، اسمه بالكامل (خالد محمد سامي أبو النجا)، ولد في مدينة القاهرة في عام 1966، بدأ مشواره الفني منذ أن كان في الـ12 من عمره من خلال فيلم (جنون الحب)، مع نجلاء فتحي وحسين فهمي وأحمد مظهر، ثم اتجه لدراسة الهندسة في جامعة عين شمس، قبل أن يلتحق فيما بعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، درس خالد اﻹخراج والتمثيل في الولايات المتحدة الامريكية، ثم عاد وعمل لفترة مذيعًا بقناة النيل للمنوعات عام 1998. اتجه إلى التمثيل منذ عام 2000، ومن أبرز أعماله: (مواطن ومخبر وحرامي، سهر الليالي، بنات وسط البلد، حرب أطاليا، في شقة مصر الجديدة، ميكروفون، فيلا 69).

شطب من النقابة

وبسبب موقفه السياسي المعارض للحكم العسكري في مصر، أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للأفراد حكمها النهائي بشطب الفنان خالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيلية، ورفض الطعن الذي تقدم به.

ويأتي ذلك مع قرار نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي بشطبه مع الفنان عمرو واكد من النقابة بشكل نهائي، إذ حضر محامي نقابة المهن التمثيلية شعبان سعيد الذي قال إنه وفقا لنص المادة 6 من القانون رقم 35 لعام 1978 بند 6 الخاص بنقابة المهن التمثيلية “يشترط في من يقيد عضوًا عاملا بكل نقابة من النقابات أن يكون مشتغلا بالمسرح أو بالسينما أو بالموسيقى”.

وشدد المحامي خلال الجلسة على أن المادة 12 من القانون تنص على شطب العضوية في حالات محددة، وأشار إلى أن عمرو واكد وخالد أبو النجا “افتقدا شرط حسن السيرة والسمعة، وفقا لما اشترطته المادة 6 في البند 3، وذلك لسبق اتهامهما في قضايا إرهاب والانضمام لجماعة إرهابية، فضلا عن ظهورهما في جلسة استماع بالكونغرس الأميركي تحت ما يسمي المنبر المصري لحقوق الإنسان دون تفويض من الدولة المصرية، وكانا يستقويان بالخارج ونالا من قدر مصر”، حسب مرافعة محامي النقابة.

وعلّق خالد أبو النجا على القرار عبر تغريدة له على صفحته الرسمية على «تويتر»، وكتب: “استحواذ الجيش المصري على كرسي الرئاسة ثم الإعلام ثم التشريع وحاليا الاقتصاد بلا رقيب هو احتلال داخلي كامل”.

رفض التعديلات الدستورية

وكان خالد أبو النجا مع الفنان عمرو واكد قد حضرا جلسة استماع بالكونغرس الأميركي عام 2019، تحت رعاية عضو مجلس النواب توم مالينوسكي، بشأن التعديلات الدستورية، ليصدر عقبها نقيب الممثلين أشرف زكي بيانا قال فيه “توجها دون توكيل من الإرادة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بها على الإرادة الشعبية، واستبقا قراراتها لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر”.

من جانبه، أكد واكد وأبو النجا وقتها أن حضورهما كان اعتراضا على التعديلات التي يجري إقرارها على الدستور المصري، وتحدثا في الجلسة عن الأوضاع الحقوقية في مصر، وقال واكد خلال الجلسة إن “المعارضين المصريين أقوياء جدا”.

من الثورة للمعارضة

وكان خالد أبو النجا من أوائل الفنانين المشاركين في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وشارك أيضا بعدها في مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، معلل ذلك برغبته في أن ينعم الشعب المصري بالديمقراطية، إلا أنه واجه تضييقات أمنية بعد ذلك، فاضطر للسفر إلى الخارج.

آخر أعمال خالد أبو النجا

خالد أبو النجا شارك في الفيلم الكندي الأميركي “مهمة مدنية” (Civic Duty)، كما ظهر بعدها في الكثير من الأعمال التلفزيونية الأجنبية مثل “طاغية” (Tyrant) عام 2016 بدور رئيسي في جزئه الثالث، ومسلسل “فايكنغز” (Vikings) كضيف في حلقتين في جزئه الخامس عام 2017، وبدور رئيسي في الجزء الأول من “المنشور الأخير” (The Last Post) عام 2018، وآخرها ظهوره في الحلقة الأخيرة من مسلسل “مسيح” على “نتفليكس” (Netflix) في 2019.

وكانت آخر أعمال خالد أبو النجا المصرية بطولة فيلم «قدرات غير عادية» عام 2015، مع الفنانة نجلاء بدر ومن إخراج داوود عبد السيد.

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