شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يرفض التعاقد مع نجم الميلان فى الصيف.. صدمة قوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة لاجازيتا الإيطالية، أنه تم عرض النجم البرتغالي رفائييل لياو، مهاجم نادي ميلان الإيطالي، عن طريق وكيل أعماله الشهير خورخي مينديز، من أجل التعاقد مع اللاعب، والذي سينتهي تعاقده مع الروسونيري فى صيف 2024 القادم.

وأضافت الصحيفة أن رد ريال مدريد جاء مفاجئا، بعدما رفض الفريق المدريدي، فكرة التعاقد مع اللاعب فى الوقت الحالي، ولم يبدي أي إهتمام بالدخول فى الصفقة، ومحاولة ضم اللاعب فى نهاية الموسم الجاري.

حيث من المتوقع أن يرحل لياو، عن صفوف ميلان فى نهاية الموسم الجاري بشكل كبير، ومن ثم فإن الموقف الحالي للاعب يعد متأزما للغاية فى هذا الصدد، بعد فشل كافة محاولات التجديد مع اللاعب.



سبب موقف ريال مدريد الحالي

ويتوقع ريال مدريد أن الصراع سيكون على أشده من أجل اللاعب فى الصيف المقبل، مما سيصعب من مهمة الفريق المدريدي فى إتمام الصفقة، والتى قد تتجاوز حاجز ال 100 مليون يورو، فى ظل رغبة أندية الدوري الإنجليزي خطف اللاعب فى نهاية الموسم.



لياو يستقر على وجهته القادمة

ومن جانبه، يفضل لياو فكرة إنتقاله إلى الدوري الإنجليزي عن إنتقاله إلى ريال مدريد، وتحديدا فى ظل رغبة اللاعب التواجد داخل صفوف الجانرز، وكتيبة المدفعجية فى الفترة المقبلة، كونه أحد المشجعين للفريق الإنجليزي على حد وصفه فى تصريحات صحفية سابقة.