شكرا لقرائتكم خبر عن درية شرف الدين بمهرجان أسوان: بزعل لما بلاقى السينما في مصر بتنقرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية درية شرف الدين خلال ندوة تكريمها بمهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته السابعة، والتي يديرها الناقد طارق الشناوي، إن الإعلام هو مكتشف المواهب في مصر وهو دور أصيل للإعلام لا يجب أن يتخلى عنه

وقالت درية شرف الدين إن برنامج نادي السينما شاركها في نجاحه الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، مؤكده أنه هو من علمها الاعداد السينمائي، وأنها ألتحقت بأكاديمة الفنون واختارت السينما للدراسة.

وأشارات درية شرف الدين، إلى أن السينما فن جميل وكانت العائدات الخاصة لها هي الثانية بعد القطن المصري وكانت مصر تصدر الفيلم السينمائي وأكملت درية شرف الدين، " بزعل لما بلاقي السينما في مصر بدات تنقرض ونجد 22 فيلم فقط أو أقل وهو أمر لا يليق بالتاريخ المصري.

ويشارك في الدورة السابعة نحو 61 فيلما ما بين طويل وقصير (روائي وتسجيلي ورسوم متحركة)، حيث تتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.

وتضم مسابقة الأفلام الطويلة 10 أفلام تمثل 5 قارات، من بينهم فيلمين من مصر هما "جولة ميم المملة" إخراج هند بكر في عرضه العالمي الأول، و"مش زيهم" إخراج نادية فارس في عرضه الأفريقي الأول، إلى جانب ثمانية أفلام أخرى في عرضها الأفريقي الأول وهي، "بانو" من أذربيجان إخراج تامينا رافيللا، و"الأم" من بلغاريا إخراج زورنيستا صوفيا، و"سيمريت" من سويسرا إخراج كاترينا موانا.

كما يشارك أيضا في مسابقة الأفلام الطويلة فيلم "علاقة حبي بزواجي" إنتاج مشترك بين ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا وبولندا وإخراج سيجني بومان، و"مغنية روك الصحراء" إنتاج مشترك بين الجزائر وكندا وإخراج سارة ناصر، و"جونج سان" من كوريا الجنوبية إخراج جونج جي هي، و"الخط الفاصل" إنتاج مشترك بين فرنسا وبلجيكا وسويسرا وإخراج أوسولا بيير، و"باولا" إنتاج مشترك بين الأرجنتين وإيطاليا وإخراج فلورنسيا ويبي.