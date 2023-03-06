شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أسوان لأفلام المرأة يقيم ندوة للفنانة نبيلة عبيد بعد ظهر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته السابعة، ندوة للنجمة نبيلة عبيد الساعة الواحدة ظهراً، بعد تكريمها فى حفل الافتتاح مساء أمس الأحد، حيث تفتح نبيلة النقاش حول مشوارها السينمائى وتقديمها لأفلام عن قضايا المرأة وتكشف العديد من كواليس إعمالها الفنية وتطرق إلى علاقاتها مع نجوم جيلها والجيل الجديد.

وتسلمت نبيلة عبيد تكريمها أمس فى حفل الافتتاح، حيث اختارت نبيلة الفنانة بشرى لتقديم تكريمها، فيما سلمتها التكريم وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى، وفور صعود نبيلة عبيد على خشبة المسرح تلقت تصفيق حار من الحضور وقالت نبيلة"قلبى بيدق اوى اوى، مبسوطة جداً علشان أنا فى أسوان و مع أهل هذه البلد الجميلة، انا بحيى كل واحد موجود هنا والحقيقة ومش عارفة اقول أى حاجة خالص.

وأعلنت وزيرة الثقافة افتتاح افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة المقامة فى الفترة من 5 حتى 10 مارس الجارى، وتم تكريم أمس بجانب نبيلة عبيد عبيد كلاً من الإعلامية الكبيرة درية شرف الدين، والنجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو، والمخرجة الهولندية ميكا دي يونج، والمخرجة التونسية الكبيرة سلمى بكار.

ويشارك في الدورة السابعة نحو 61 فيلما ما بين طويل وقصير (روائي وتسجيلي ورسوم متحركة)، حيث تتنافس هذه الأفلام للفوز بالجوائز في مسابقتي الفيلم الطويل والقصير وجائزة الإتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي بالإضافة إلى مسابقة خاصة بالأفلام المصرية ومسابقة أفلام ذات أثر ومسابقة أفلام الورش.

وتضم مسابقة الأفلام الطويلة 10 أفلام تمثل 5 قارات، من بينهم فيلمين من مصر هما "جولة ميم المملة" إخراج هند بكر في عرضه العالمي الأول، و"مش زيهم" إخراج نادية فارس في عرضه الأفريقي الأول، إلى جانب ثمانية أفلام أخرى في عرضها الأفريقي الأول وهي، "بانو" من أذربيجان إخراج تامينا رافيللا، و"الأم" من بلغاريا إخراج زورنيستا صوفيا، و"سيمريت" من سويسرا إخراج كاترينا موانا.

كما يشارك أيضا في مسابقة الأفلام الطويلة فيلم "علاقة حبي بزواجي" إنتاج مشترك بين ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا وبولندا وإخراج سيجني بومان، و"مغنية روك الصحراء" إنتاج مشترك بين الجزائر وكندا وإخراج سارة ناصر، و"جونج سان" من كوريا الجنوبية إخراج جونج جي هي، و"الخط الفاصل" إنتاج مشترك بين فرنسا وبلجيكا وسويسرا وإخراج أوسولا بيير، و"باولا" إنتاج مشترك بين الأرجنتين وإيطاليا وإخراج فلورنسيا ويبي.