أحمد مكي يتزوج من الراقصة لورديانا

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مارس 2023 11:43 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعلان دعائي من الجزء السابع لمسلسل “الكبير أوي”، ظهر به زواج “الكبير” والذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي من الراقصة لورديانا .
فظهرت لورديانا في أحد المشاهد وهي ترتدي فستان زفاف، فيما كان “الكبير” في استقبالها، وسط صدمة من زوجته “مربوحة” والتي تقوم بأدائها الفنانة رحمة أحمد .
فيما طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الدعائي لمسلسل “الكبير أوي 7″، وتضمن عدد من اللقطات تكشف عن بعض الأحداث والمفاجآت بالعمل .
فظهر في بداية الفيديو “الكبير” وهو يتحدث إلى “مربوحة” معلنا رغبته في الزواج مرة أخرى، كما تظهر “الكبيرة فحت” والتي جسدتها الفنانة سماء إبراهيم وهي تعلن أنها ستتزوج .
ويشارك في هذا الموسم عدد من النجوم كما كشف البرومو كضيوف شرف، مثل الفنانة اللبنانية نور والفنان أحمد السقا .. كما تستمر شخصيتي “جوني” و”حزلقوم” أشقاء “الكبير” في الظهور .
يذكر أن مسلسل “الكبير أوي 7” من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل عبر شاشة قنوات “ON” .
ويشارك في بطولته كلا من: أحمد مكي ومحمد سلام وبيومي فؤاد ورحمة أحمد ومصطفى غريب وسماء إبراهيم وغيرهم .
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