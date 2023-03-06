أنباء عن وفاة الفنانة بدرية طلبة بسبب عملية تجميل

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مارس 2023 11:43 صباحاً - انتشرت في الأيام الماضية أخبارا حول وفاة الفنانة بدرية طلبة على خلفية خضوعها لعملية تجميل استغرفت 10 ساعات، والتي تسببت في وفاتها .

وخرجت بدرية طلبة للرد على تلك الأخبار ونفيها في تصريحات لها وفقا لما ذكرته مجلة “لها”، مؤكدة على أنها لم تجر أي عمليات تجميل .

فقالت: “بيطلع عليا شائعات كتير وآخر مرة قالوا إني عملت عملية تجميل استغرقت 10 ساعات، ليه بيشيلوا مناخيري وحطوها مكان ودني؟” .

تابعت: “وأنا معنديش مشكلة أعمل بس مش اسمها عمليات تجميل، ليه أعمل عمليات تجميل؟ .. ومفيش عملية بتقعد 10 ساعات” .

أضافت بدرية طلبة: “المشكلة إن اللي بيفتي بيتكلم بثقة ونفسي في ربع الثقة دي، واتضايقت لما قالوا إني توفيت لأن ليا حبايب في كل العالم والناس قلقت عليا” .

وفي سياق آخر يعرض للفنانة المصرية في الوقت الحالي مسلسل “أسيل” على شاشة قنوات On، والذي بدأ عرضه يوم السبت الماضي الموافق 4 مارس، وهو مكون من 15 حلقة .

ويشارك بدرية طلبة في بطولة المسلسل كلا من: ثراء جبيل، باسل الزارو، بدرية طلبة، سلوى محمد علي، نورهان، إلهام عبد البديع وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشابة .