كتب امير فتحي في الاثنين 6 مارس 2023 11:43 صباحاً - انتشرت في الأيام الماضية أخبارا حول وفاة الفنانة بدرية طلبة على خلفية خضوعها لعملية تجميل استغرفت 10 ساعات، والتي تسببت في وفاتها .
وخرجت بدرية طلبة للرد على تلك الأخبار ونفيها في تصريحات لها وفقا لما ذكرته مجلة “لها”، مؤكدة على أنها لم تجر أي عمليات تجميل .
فقالت: “بيطلع عليا شائعات كتير وآخر مرة قالوا إني عملت عملية تجميل استغرقت 10 ساعات، ليه بيشيلوا مناخيري وحطوها مكان ودني؟” .
تابعت: “وأنا معنديش مشكلة أعمل بس مش اسمها عمليات تجميل، ليه أعمل عمليات تجميل؟ .. ومفيش عملية بتقعد 10 ساعات” .
أضافت بدرية طلبة: “المشكلة إن اللي بيفتي بيتكلم بثقة ونفسي في ربع الثقة دي، واتضايقت لما قالوا إني توفيت لأن ليا حبايب في كل العالم والناس قلقت عليا” .
وفي سياق آخر يعرض للفنانة المصرية في الوقت الحالي مسلسل “أسيل” على شاشة قنوات On، والذي بدأ عرضه يوم السبت الماضي الموافق 4 مارس، وهو مكون من 15 حلقة .
ويشارك بدرية طلبة في بطولة المسلسل كلا من: ثراء جبيل، باسل الزارو، بدرية طلبة، سلوى محمد علي، نورهان، إلهام عبد البديع وغيرهم، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشابة .
كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن وفاة الفنانة بدرية طلبة بسبب عملية تجميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.