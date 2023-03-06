“أم البطل مشيت” .. إسعاد يونس تنعي شريفة فاضل وتكشف علاقتها بنجلها الشهيد

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مارس 2023 11:43 صباحاً - نعت الفنانة إسعاد يونس وفاة الفنانة شريفة فاضل، والتي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد 5 مارس .

نشرت إسعاد يونس صورة قديمة للفنانة الراحلة عبر حسابها على موقع “انستجرام”، كتبت في تعليقها عليها: “أم البطل مشيت، الفنانة الجميلة شريفة فاضل والدة الشهيد سيد السيد بدير” .

تابعت متحدثة عن علاقتها بنجل الفنانة شريفة فاضل الشهيد: “صديق طفولتي وصبايا واللي قعدت وأنا صغيرة فاكراه أخويا سنين كتير من كتر الصداقة والقرب، حكاية استشهاده هببقي احكيها بعدين وخصوصا الليلة نفسها اللي كانت ظروفها غريبة جدا” .

وشيعت جنازة الفنانة شريفة فاضل أمس الأحد عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، والتي اقتصرت على حضور أبنائها وبعض من الأهل والأصدقاء في غياب لنجوم الفن .

فيما كشفت أسرة الراحلة عن موعد العزاء، والذي من المقرر إقامته يوم غد الثلاثاء 7 مارس في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد .

وكان قد أعلن طارق ندا ابن شقيق الفنانة المصرية شريفة فاضل عن وفاة عمته عن عمر ناهز ال 85 عاما في منشور عبر حسابه على موقع “فيس بوك” .

فكتب قائلا : “توفيت إلى رحمة الله تعالى عمتي أم البطل الفنانة المرحومة شريفة فاضل .. صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر، والدفن في مقابر العائلة” .

يذكر أن الفنانة الراحلة قدمت عددا من الأغنيات البارزة في تاريخ الفن، من أبرزها: “مبروك عليك يا معجبانى يا غالى”، “فلاح كان فايت بيغنى”، “حارة السقايين”، “وآه من الصبر وآه”، “وآه يالمكتوب” ، “الليل” و تم البدري بدري” بمناسبة شهر رمضان .

واشتهرت شريفة فاضل بلقب “أم البطل”، ويرجع ذلك إلى أغنية “أم البطل” التي قدمتها بعد استشهاد نجلها سيد السيد بدير فى حرب الاستنزاف .

كما شاركت في عدد من الأفلام السينمائية، من أبرزها: “حارة السقايين”، “سلطانة الطرب”، و “تل العقارب، بالإضافة إلى تقديمها مجموعة من المسرحيات الغنائية .