كتب امير فتحي في الاثنين 6 مارس 2023 11:43 صباحاً - كشف الفنان رامي جمال عن تعرضه لوعكة صحية شديدة إثر إصابته بنزلة برد في منشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .
تضمن المنشور صورة تشمل دعاء (ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين)، كتب في تعليقه عليها: “في حياتي مشوفتش تعب بالصعوبة دي” .
تابع رامي جمال متحدثا عن صعوبة ما يمر به، ومطالبا الجمهور بالدعاء له: “عملت كل حاجة وخدت كل حاجة ودور عنيد جدا .. دعواتكم” .
وفي سياق آخر كان قد طرح رامي جمال مؤخرا أغنية “عاملة إيه” عبر قناته على موقع “يوتيوب”، والتي تصدر بها التريند .
وحققت أغنية “عاملة إيه” حتى الآن مشاهدات بلغت 2 مليون مشاهدة منذ طرحها من 3 أسابيع .
ويستعد الفنان رامي جمال لإحياء حفل غنائي يوم 11 مارس الجاري، على مسرح جويل أرينا للحفلات بجويل فيستيفال الإسكندرية .
كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال يثير القلق حول صحته: “مشوفتش تعب بالصعوبة دي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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