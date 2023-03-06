رامي جمال يثير القلق حول صحته: “مشوفتش تعب بالصعوبة دي”

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مارس 2023 11:43 صباحاً - كشف الفنان رامي جمال عن تعرضه لوعكة صحية شديدة إثر إصابته بنزلة برد في منشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام” .

تضمن المنشور صورة تشمل دعاء (ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين)، كتب في تعليقه عليها: “في حياتي مشوفتش تعب بالصعوبة دي” .

تابع رامي جمال متحدثا عن صعوبة ما يمر به، ومطالبا الجمهور بالدعاء له: “عملت كل حاجة وخدت كل حاجة ودور عنيد جدا .. دعواتكم” .

وفي سياق آخر كان قد طرح رامي جمال مؤخرا أغنية “عاملة إيه” عبر قناته على موقع “يوتيوب”، والتي تصدر بها التريند .

وحققت أغنية “عاملة إيه” حتى الآن مشاهدات بلغت 2 مليون مشاهدة منذ طرحها من 3 أسابيع .

ويستعد الفنان رامي جمال لإحياء حفل غنائي يوم 11 مارس الجاري، على مسرح جويل أرينا للحفلات بجويل فيستيفال الإسكندرية .