شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم ومحمد لطفى بين الماضى والحاضر في سحر العيون وعملة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة نيللى كريم، جمهورها عبر حسابها على تويتر، صورتين الفرق بينهما 21 عاما الأولى مع النجم محمد لطفى في فيلم سحر العيون عام 2002 والثانية في المسلسل الجديد عملة نادرة الذى يجمعهما ويعرض في دراما موسم رمضان، وكتبت نيللى على الصور تعليق:" الوقت عدى".



نيللى كريم و محمد لطفى

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الأخر تعاونه مع نيللى كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سوياً مسلسل "فاتن أمل حربى" العام الماضى وقبله "لأعلى سعر".

وقدمت نيللى كريم مسلسل "فاتن أمل حربى" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته شريف سلامة، هالة صدقى، محمد الشرنوبى، محمد ثروت، خالد سرحان، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، جيلان علاء، جمال يوسف، حاتم صلاح، هبة كامل، أحمد طلعت، أحمد ماجد وضيوف الشرف أحمد صادق، بثينة كامل، يارا جبران، لمياء الأمير، محمد الصاوى، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.