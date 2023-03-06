شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى تكشف عن شخصيتها فى "جميلة": زوجة تحارب لاستعادة طليقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة عبير صبرى عن شخصيتها فى مسلسل "جميلة" الذى تواصل تصويره حاليًا للعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث نشرت صورة بشخصيتها فى العمل معلقة:"نيرمين عبد الحميد زوجه تحارب من أجل استعاده طليقها بكل الوسائل.. انتظروني في مسلسل "جميلة" رمضان بإذن الله".

وكانت عبير صبرى، قد شاركت متابعيها بصورة تجمعها بريهام حجاج وهانى عادل من كواليس تصوير المسلسل عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة: "من تصوير مسلسل جميلة الخناقة حامية آوي بين نيرمين وجميلة أنا عن نفسي متحمسة أوى انتظرونا في صراع كبير جميلة نيرمين وزياد".

مسلسل "جميلة" يعرض على قناة ON بالتزامن مع قناتى cbc والحياة، والعمل بطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

ويسجل "جميلة" التعاون الثانى على التوالى بين عبير صبرى وريهام حجاج بعد مسلسل "يوتيرن" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى وشارك فى بطولته توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز

وتنتظر عبير عرض فيلم "ليلة العيد" الذى انتهت من تصويره منذ فترة، وهو تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة عدد كبير من الفنانين منهم يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام.