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إيمي سمير غانم تتذكر والدها وتعلق: روح قلبي وحشتني

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنان ايمي سمير غانم صورة لوالدها الفنان الراحل سمير غانم من خلال حسابها علي موقع الانستجرام حيث عبرت عن اشتياقها له وعلقت ايمي علي الصورة بـ "روح قلبي وحشتني يا احلي سمير و اطيب بسبوس ، ربنا يرحمك يا بابي و ربنا عالم انت كنت طيب قد ايه و اب حنين اوي اوي ، اكتر واحد شفته طيب مع كل الناس حتي مع اللي مش كويس معاه كان برضه طيب جدا. بحبك يا بابي". 

ايمي سمير غانم
ايمي سمير غانم

 

سمير غانم
سمير غانم
إيمى سمير غانم تستعيد ذكرى والديها بصورة: اللهم ارحم من افتقده القلب

شاركت الفنانة إيمى سمير غانم جمهورها ومتابعيها على موقع "إنستجرام"، صورة لها برفقه عائلتها، حيث ظهر فى الصور والداها الراحلان الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز، والراحلة والدة زوجها الفنان حسن الرداد، وفى صورة أخرى ظهر عدد أكبر من أفراد العائلة بينهم الإعلامى رامى رضوان، وشقيقتها دنيا سمير غانم.

وعلقت إيمي سمير غانم، على الصور العائلية: "اللهم فى يوم الجمعة ارحم من فقدته العين وفقده المكان وافتقده القلب كثيرا، اللهم ارحم من فقدهم يؤلم وفراقهم لا يطاق، اللهم ارحم موتانا واجمعنا بهم فى جنتك".

تغريده دنيا سمير غانم على انستجرام

تغريده ايمي سمير غانم على انستجرام

 

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عائلة سمير غانم 

 

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صورة قديمة تجمع عائلة الراحل سمير غانم

 إيمي سمير غانم تهنئ زوجها بمناسبه عيد ميلاده

 

وسبق أن هنأت إيمي سمير غانم، في الشهر الماضي، زوجها الفنان حسن الرداد بعيد ميلاده الذى يوافق الاثنين 2 يناير، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت إيمى سمير غانم: كل سنة وأنت طيب يا أحلي وأجمل حسن، مهما كتبت عنك مش هقدر الاقي كلام يوصف ما شاء الله حبي ليك ربنا يحفظك وينجحك وتعمل كل اللي نفسك فيه".

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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