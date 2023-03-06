شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز وأحمد فهمى وأحمد عيد يتخلون عن الكوميديا فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النجوم ياسمين عبد العزيز وأحمد فهمى وأحمد عيد دراما رمضان المقبل 2023، مبتعدين عن الكوميديا التى اعتادوا على تقديمها خلال أعمالهم السابقة وحققوا بها شهرة كبيرة، إلا أنهم قرروا هذا العام خوض تجربة جديدة والابتعاد عن اللون المفضل بالنسبة لهم خصوصًا إذ كانت الأدوار أو الأعمال المعروضة عليهم جذابة وتستحق المغامرة.

البداية بالنجمة ياسمين عبد العزيز، التى تستمر فى الابتعاد عن الكوميديا خلال مسلسلاتها الأخيرة، اذ تقدم فى رمضان المقبل مسسلسل "ضر نار" وهو عمل اجتماعى شعبى مليىء بالصراعات المشوقة وفى نفس الوقت لا يخلوا من الرومانسية، ويأتى ذلك بعد استطاعت ياسمين أن تحقق نجاحات كبيرة بعيداً عن الكوميديا فى مسلسلاتها الأخيرة "ونحب تانى ليه" و"اللى ملوش كبير".

مسلسل "ضرب نار" يعرض حصريًا على قناة ON، طولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، هدى الأتربى، إسراء رخا، أحمد غزى، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى اطار شعبى مليىء بالصراعات.

أما أحمد فهمى فقرر لأول مرة الابتعاد عن الكوميديا فى الدراما وذلك خلال "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، اذ اعتاد على تقديم المسلسلات الكوميدية فى السنوات الماضية وحقق خلالها نجاحاً كبيراً، وجاء قرار فهمى بتقديم عمل ليس كوميدياً، بعد خوض التجربة فى السينما خلال فيلم "العارف" مع أحمد عز والذى جسد شخصية هاكرز شرير، ولاقى دوره قبولاً واشادات كبيرة من الجمهور.

مسلسل "سره الباتع" يعرض على قناة ON وبالتزامن مع قناة الحياة، والعمل مستوحى من رواية الأديب يوسف إدريس، وبمعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وإنتاج شركة سينرجى، وهو دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين .. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم.

وبالنسبة للفنان أحمد عيد فلأول مرة خلال مشواره يقدم دوراً بعيداً عن الكوميديا فى المسلسل الصعيدى "عملة نادرة" اذ يجسد شخصية بلال نجل جمال سليمان وهو شرير ويدخل فى صراعات مع أرملة شقية وهى نيللى كريم، وذلك بعدما عرف أحمد عيد بأدواره الكوميدية منذ ظهوره على الساحة سواء فى السينما أو الدراما.

مسلسل "عملة نادرة" يعرض حصريًا على قناة CBC، وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، محمد فهيم، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، رمزى العدل، وئام مجدى، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.