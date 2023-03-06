شكرا لقرائتكم خبر عن عفاف رشاد تجسد شخصية حماة منى زكى في مسلسل "تحت الوصاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة عفاف رشاد في تصريحات لـ"الخليج 365" أنها تجسد شخصية حماة بطلة العمل الفنانة منى زكى في مسلسل "تحت الوصاية" والمقرر طرحه في موسم رمضان 2023، مشيرة ان العمل يحمل عددًا من المفاجآت ومن الأعمال التي تترك بصمة كبيرة مع الجمهور.

وتناقش النجمة منى زكي في المسلسل العديد من القضايا التي تخص المرأة وضرورة تمكينها في مختلف أنشطة المجتمع، وحاربتها للصعاب الكثيرة التي تواجهها خلال رحلة حياتها، وذلك خلال شخصية "حنان" ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر ذى 9 سنوات، تواجه بعد وفاة زوجها العديد من المشاكل.

وتضطر حنان للتخلي عن أنوثتها والعمل في مهنة الصيد ومواجهة التحديات التي تواجهها كامرأة في محل عملها، بالإضافة إلى التغلب على الصعاب التي تواجهها مع عائلة زوجها من أجل الحفاظ على حقوق طفليها القصر، حيث يناقش العمل قانون الوصاية.

مسلسل "تحت الوصاية" تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، عفاف رشاد، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين.

وتكرر منى زكى تعاونها مع شركة ميديا هب سعدي – جوهر بعدما قدمت مع الشركة مسلسل "لعبة نيوتن" في شهر رمضان قبل الماضى وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري وتأليف وإخراج تامر محسن.