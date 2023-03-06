شكرا لقرائتكم خبر عن تميزت بضحكتها ووقفت أمام عظماء التمثيل.. فى ذكرى رحيل سوسن ربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الاثنين، ذكرى رحيل الفنانة سوسن ربيع، حيث رحلت عن عالمنا في 6 مارس 2021، والفنانة سوسن ربيع مواليد 7 يونيو 1962، حاصلة على ليسانس آداب جامعة عين شمس وكان آخر أعمالها مسرحية "المتفائل" وعرضت على المسرح القومى.

وسوسن ربيع صاحبة الضحكة الجميلة التي وقفت أمام عظماء التمثيل خلال مسيرتها الفنية، مثل محمود المليجى ومحمد فؤاد وتوفيق الدقن وعادل إمام ومحمود ياسين.

بدأت التمثيل وهي طفلة ببرامج الأطفال في التليفزيون، واشتركت في تقديم قصص برنامج حياتي كما شاركت في مسلسل برج الحظ الذي عرف بشخصية شرارة التي قدمها محمد عوض، ومسرحية مجانين فوق العادة، ومسرحية إنها حقا عائلة محترمة مع الفنان فؤاد المهندس، والفنانة شويكاروقامت الفنانة الراحلة بدور عائشة ابنة فؤاد المهندس.

كما قدمت العديد من المسلسلات منها عمر بن عبدالعزيز، والباحثة والناس والفلوس وأدركني يادكتور، وفيلم على باب الوزير، وفيلم نساء ضد القانون، والعديد من المسرحيات.

شاركت الفنانة الراحلة، كبار النجوم فى أعمالهم، فقدمت مع عادل إمام وتوفيق الدقن فيلم "على باب الوزير" وشاركت محمود ياسين ونور الشريف ومحمود المليجى فى أعمال فنية كثيرة وتركت قبل رحيلها رصيد لا ينسى من الأعمال الفنية التلفزيونية والسينمائية والمسرحية منها "برج الحظ شرارة"، مسلسل "عمر بن عبد العزيز" وغيرها من الأعمال، و كانت آخر أعمالها مسرحية المتفائل.