شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من أوبرات الناى السحرى والتروفاتورى وتوسكا.. 3 ليالٍ على المسرح الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى الدكتورة إيمان مصطفى بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي ومشاركة كورال أوبرا القاهرة 3 حفلات متتالية من إخراج هشام الطلى وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء، الأربعاء، الخميس 7، 8، 9، مارس على المسرح الكبير تتضمن مشاهد من 3 أوبرات كلاسيكية عالمية هى الناي السحري لـ موتسارت، التروفاتوري لـ ڤيردي، توسكا لـ بوتشينى.. أداء إيمان مصطفي، رضا الوكيل، مصطفي محمد، مني رفلة، عماد عادل، جولي فيظي، رشا طلعت، هشام الجندي، الهامي أمين، داليا فاروق، عزت غانم، إبراهيم ناجي، تامر توفيق، رامز لباد، أحمد الشيمي.







الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1994 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون .