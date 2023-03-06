شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تستكمل تصوير "البعبع" مع أمير كرارة بعد عيد الفطر مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل الفنانة ياسمين صبرى تصوير فيلم "البعبع" بطولة النجم أمير كرارة، عقب عيد الفطر مباشرة، حيث صورت عددًا من المشاهد الفترة الماضية بصحبة أمير كرارة ومحمد عبد الرحمن توتة وعدد آخر من الفنانين، وجاء تأجيل التصوير بسبب انشغال أمير كرارة بتصوير مسلسله "سوق الكانتو" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

ويجسد أمير كرارة فى فيلم "البعبع" دور مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" صديق محمد عبد الرحمن واسمه "سوكا" يواجهان العديد من المواقف الكوميدية من خلال دراما الفيلم.

فيلم "البعبع" يشارك فى بطولته أمام أمير كرارة ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتة، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى.

آخر أعمال أمير كرارة السينمائية فيلم " كازابلانكا" وحقق إيرادات كبيرة وصلت لـ 85 مليون جنيه، وشارك في بطولته كلا من غادة عادل، لبلبة، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، وآخرون، إخراج بيتر ميمى.