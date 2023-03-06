شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم السر للمخرج "درو هيريوت" بمهرجان الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ندوة بعنوان "المدينة والسينما" يعرض مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة فى الفترة من 14 حتى 20 مارس 2023 برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا فيلم "السر" للمخرج درو هيريوت وهو فيلم وثائقي عرض باللغة الإنجليزية يتحدث عن السر الذي أخفاه بعض الناس عن عامتهم كي يستأثروا بالمنافع العظيمة التي تأتي من وراء تطبيق هذا السر إن هذا السر هو (قانون الجذب الفكري).

في مقدمة هذا الوثائقي تطل علينا فتاة استحالت حياتها جحيما بعد طلاق وفقدان وظيفة وعدة أمور أخرى ولكنها تقول ان ابنتها أهدتها كتابا كان هو السبب في تغير حياتها إذ كان هذا الكتاب مرتبط وأصبحت تبحث في كل المصادر وفوجئت بعدد الناس الذي عرفوا هذا السر عبر العصور وفي صفحات التاريخ فأصرت على نشره وودت لو عرف العالم كله بهذا السر لاستعماله وتحسين جودة حياتهم.

ثم يبدأ بالظهور أشخاص معروفين يتكلمون عن قانون جذب الأفكار وكيف حولهم هذا القانون من أناس بائسين إلى أشخاص ناجحين بشكل عام وينص هذا القانون بكل بساطة على توجيه أفكار الشخص كاملة نحو الإيجابيات وليس السلبيات ويتخيل كل ما يريد أن يصل إليه وهذا سوف يؤدي إلى إطلاق طاقة كامنة في جسده إلى الفضاء تجذب كل الظروف والأسباب التي تؤدي في النهاية إلى تحقيق أمنياته .

يعقد مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة سنويًا بمحافظة الإسماعيلية، ويسعى المهرجان هذا العام لاستكمال تحقيق أهدافه بنشر ثقافة مشاهدة الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك، بالإضافة إلى تقديم برنامج سينمائي حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية التي تعرض للمرة الأولي في مصر وبعضها يعرض للمرة الأولى في المنطقة العربية، وتحقيقًا لهذه الأهداف وغيرها مما تسعى إدارة المهرجان والمركز القومي للسينما إلى تحقيقها تمت برمجة مجموعة من الأفلام في عدد من اقسام البانوراما وخارج المسابقة للاحتفاء بأنواع فيلمية مميزة وكذلك الاحتفاء وتكريم والقاء الضوء على عدد من الفنانين سواء من خلال مسيرتهم الحافلة أو انتاجات الشباب منهم.