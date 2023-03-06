للمرة الثالثة.. حلا شيحة تخلع الحجاب وتتعرض لانتقادات واسعة!

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مارس 2023 02:43 صباحاً - تعرضت الفنانة المصرية حلا شيحة لموجة واسعة من الانتقادات بعد قيامها بمشاركة صورة جديدة لها عبر حسابها على تطبيق Instagram.

وظهرت حلا شيحة في الصورة وقد تخلت عن ارتدائها الحجاب ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج وتركت شعرها منسدلا.

ووجهت الفنانة حلا شيحة رسالة لمتابعيها وذلك في أعقاب حذف جميع منشوراتها عبر حسابها بـ Instagram.

وعبر خاصية القصص المصورة بحساب Instagram، نشرت حلا صورتها دون حجاب وكتبت “أنا كأي امرأة.. أفضل عدم الحديث في هذه اللحظة ولكن بالتأكيد سأتحدث وأدع كل امرأة تعلم أنها ليست وحدها في أي شيء تشعر به على الإطلاق وسنجتهد لنتجاوز كل معاناة تشاركها هي نفسها”.

وقد تعرضت حلا شيحة لموجة واسعة من الانتقادات من قبل متابعيها حيث جاء في التعليقات “اكتر انسانه مهزوزه وعديمه الشخصيه شفتها ف حياتى” و “اتصرفي كما تحبين يا حلا بس بدون شير عشان تقلب قناعاتك و دفاعك المستميت عن كل تقلب غريب شويتين و الناس مش متحمله”.

كما رجح البعض أن ما تفعله حلا شيحة نابع من رغبتها في العودة إلى التمثيل مجددًا، إذ كتبت إحدى المتابعات: أنا نفسي أفهم تلبسي الحجاب أو تشيليه إنتي حرة.. ما توجعيش دماغ الناس كل شوية.. لما تلبسيه تطلعي تقولي التمثيل حرام وشيلوا مشاهدي وترجعي تقلعيه تقولي إيه ده الحجاب مش فرض في القرآن.. ارحمينا بقى واعملي اللي أنتي عايزاه في صمت، وياستي عارفين إنك بترجعي للتمثيل واحدة واحدة أنتي حرة بس وأنتي ساكتة وبعيد عن الحجاب لو سمحتي.