الهام شاهين تتعرض للسخرية بعد ظهورها باطلالة تراثية من العراق

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مارس 2023 02:43 صباحاً - شاركت الفنانة الخصرية إلهام شاهين، متابعيها بصور جديدة لها، وذلك من كواليس ريارتها متحف الأزياء التراثية العراقية.

وظهرت الهام شاهين في هذه الصور، التي شاركتها عبر حسابها على انستغرام، وهي ترتدي ملابس تراثية عراقية.

وقد تعرضت الهام شاهين للسخرية من قبل بعض المتابعين حيث جاء في التعليقات “النحله زينه” و “بتعملي في نفسك ليه كده ؟؟؟؟ ما كنتي عقلتي اليومين الى فاتوا” غير ان اخرين حاولوا شرح ان ما ترتديه الممثلة المصرية هو أزياء تراثية عراقية حيث جاء في الردود: “هذا زي الحضارة العراقية.. اعرق حضارة في تاريخ العالم”.