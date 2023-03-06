“قالوا بس انا ما اتزوجت”.. اول تعليق من وائل كفوري على شائعة زواجه من مغربية.. فيديو

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مارس 2023 02:43 صباحاً - رد الفنان اللبناني وائل كفوري للمرة الأولى على الأنباء التي تم تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي حول زواجه من حبيبته الأولى المغربية.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، قد أشارت إلى أن الفنان وائل كفوري يستعد لحفل زفافه على ماجدة أليموس، حبيبته الأولى التي أهدى لها معظم أغانيه العاطفية، ومن المقرر أن يتزوجا مدنيا بسبب اختلاف الديانة.

وقال كفوري على هامش حفل فني أقامه رفقة نوال الزغبي: “قالوا قالوا بس انا ما اتزوجت”.

وعن الأعمال القادمة قال الفنان اللبناني: “أحضر لأغنية جديدة، ولكن تعلمون أن التحضير لأغنية يحتاج إلى وقت طويل، ولكن أحضر لأغنية فرح، وبها غراميات ورومانسية”.

وظهرت ماجدة أليموس مؤخرا برفقة الفنان اللبناني في أكثر من حفل غنائي، لتعيد إلى الأذهان قصة حبهما التي انتهت قبل 19 عاما بسبب اختلاف الديانة.

وكان كفوري قد كشف في لقاء تلفزيوني سابق أنه لم يحب في حياته سوى مرة واحدة، وأهدى إليها معظم أغانيه العاطفية، لكنه لم يفصح عن اسمها.