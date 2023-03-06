شكرا لقرائتكم خبر عن بوسترات مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللى كريم .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أبطال مسلسل "عملة نادرة" تصوير مشاهده فى عدد من الأماكن والمقرر عرضه على شاشة قناة cbc في السباق الرمضاني المقبل 2023، وننشر بوسترات العمل الذى يضم مجموعة من النجوم منهم نيللى كريم وجمال سليمان وغيرهم.

ويشهد العديد من الصراعات بين عائلة "عبد الجبار" التي يمثلها الفنان جمال سليمان، وعائلة "أبو عصايا" التي يمثلها الفنان كمال أبو رية، على المناصب والأرض والسلطة، وذلك في إحدى قرى صعيد مصر.

وتبدأ أحداث مسلسل "عملة نادرة" في التسعينات، وتقدم نيللي كريم من خلاله الدراما الصعيدية للمرة الأولى، إذ تخوض خلال العمل حربا شرسا مع أهل زوجها، بعد وفاته وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتخوض حربًا من أجل الحصول على حقوقها.

والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.