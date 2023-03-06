شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ينتهى من تصوير مسلسل "جعفر العمدة" قبل قدوم شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى الفنان محمد رمضان من تصوير مسلسل "جعفر العمدة" قبل قدوم شهر رمضان الكريم، حيث يصور حاليا في عدد من شوارع القاهرة، وذلك بعد الانتهاء من معظم المشاهد الداخلية على مدار الأسابيع الماضية، ويتبقى حوالى أسبوع فقط وينتهى فريق العمل من آخر المشاهد ليكون أول المسلسلات التى يتم الانتهاء من تصويرها قبل بدء العرض فى شهر رمضان المقبل.

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصريا على قناة DMC القائمون على العمل 3 بروموهات دعائية خلال اليومين الماضيين، وكشفت هذه البروموهات عن ملامح المسلسل أبرزها اختطاف ابن محمد رمضان كما كشفت عن عائلة جعفر العمدة من والدته وزوجاته وكذلك أشقائه وأقاربه الذين يعيشون فى نفس الحارة.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.

تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التى تكشفها الأحداث.