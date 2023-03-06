شكرا لقرائتكم خبر عن درية شرف الدين بعد تكريمها بمهرجان أسوان: برنامج نادى السينما هو من صنعنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني الإعلامية درية شرف الدين بمهرجان أسوان، وقالت درية خلال الحفل: إن برنامج نادي السينما هو من صنعها كإعلامية وإن الناقد يوسف شريف رزق الله سبقها في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ولكنهما عشقا السينما، وأنه علمها الكثير، مشيرة إلى فضل أكاديمية الفنون في صقل معرفتها بهذا الفن.

ودعت درية شرف الدين إلى عودة السينما لسابق عهدها في مصر، مؤكدة أن السينما ليست مجرد فن، وإنما حالة متكاملة، فيما كرمت وزيرة الثقافة أيضا المخرجة التونسية سلمى بكار، وقدمت تكريمها شيرى عادل والهولندية ميكا دي يونج والإسبانية كوكا سكريبانو، وقدمت تكريمها الفنانة ياسمين رئيس.

ومن المقرر أن يعرض بعد قليل الفيلم الروائي القصير "عيد ميلاد سارة - Sarah’s Birthday" في عرضه العالمي الأول، وتبلغ مدته 40 دقيقة، ويشارك في بطولته رامي الطمباري، هديل حسن، لبني ونس، محمد يوسف، فريدة حمدي، وتأليف إسلام بلال، مدير تصوير محمد كوشي، مهندس ديكور باسم هاني، موسيقي معتز ماضي، مهندس صوت محمد حسن، استايلست مريم نونو، منتج منفذ أحمد زيان، تصميم شريط صوت ومكساج رائف علي.

وتضم مسابقة الأفلام الطويلة 10 أفلام تمثل 5 قارات، من بينها فيلمان من مصر، هما "جولة ميم المملة" إخراج هند بكر في عرضه العالمي الأول، و"مش زيهم" إخراج نادية فارس في عرضه الأفريقي الأول، إلى جانب ثمانية أفلام أخرى في عرضها الأفريقي الأول، وهي: "بانو" من أذربيجان إخراج تامينا رافيللا، و"الأم" من بلغاريا إخراج زورنيستا صوفيا، و"سيمريت" من سويسرا إخراج كاترينا موانا.