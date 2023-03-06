شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تكرم نبيلة عبيد فى افتتاح مهرجان أسوان والأخيرة: قلبى بيدق أوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة المقامة فى الفترة من 5 حتى 10 مارس الجارى، وصعدت الفنانة بشرى على خشبة المسرح لتقديم أول التكريمات، وهى النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، عن مشوارها السينمائى الزاهر بالأعمال البارزة والتى ناصرت المرأة، وسلمت التكريم وزيرة الثقافة بمشاركة القائمين على المهرجان.

صعدت نبيلة عبيد على خشبة المسرح وسط تصفيق حار من الحضور، وقالت نبيلة بعد تسلمها التكريم: "قلبى بيدق أوى أوى، مبسوطة جدا علشان أنا فى أسوان ومع أهل هذه البلد الجميلة، أنا بأحيى كل واحد موجود هنا، والحقيقة مش عارفة أقول أى حاجة خالص".

ومن المقرر أن يُعرض بعد قليل الفيلم الروائي القصير "عيد ميلاد سارة - Sarah’s Birthday" في عرضه العالمي الأول، وتبلغ مدته 40 دقيقة، ويشارك في بطولته رامي الطمباري، هديل حسن، لبني ونس، محمد يوسف، فريدة حمدي، وتأليف إسلام بلال، مدير تصوير محمد كوشي، مهندس ديكور باسم هاني، موسيقي معتز ماضي، مهندس صوت محمد حسن، استايلست مريم نونو، منتج منفذ أحمد زيان، تصميم شريط صوت ومكساج رائف علي.