“أجمل متحولة جنسيا” تعلن زواجها

كتب امير فتحي في الأحد 5 مارس 2023 11:49 مساءً - أعلنت عارضة الأزياء التايلاندية المتحولة جنسيا، بويد تريشادا بيتشارات، التي تم تسميتها سابقا بأنها “أجمل امرأة متحولة جنسيا” في تايلاند، زواجها من رجل أعمال شهير في حفل زفاف فخم، بحسب ما نشرت على حسابها على إنستغرام.

وقالت وسائل إعلام إن بويد (36 عاما) تزوجت من أوك فاكوا هونغيوك في حفل الخميس الماضي، مشيرة إلى أن ملابس الزفاف استغرق العمل عليها عدة أشهر، وتكلفت ما يقدر بنحو 580 ألف دولار.

وأقيم الحفل في فندق تراثي ومطعم مملوك لعائلة أوك، حيث ارتدت العروس فستان زفاف من البيراناكان التقليدي المطرز، مع تاج على شكل زهرة مصنوع يدويا من قبل حرفيين من مقاطعة رانونغ في تايلاند، فضلا عن مجوهرات عتيقة.

واشتهرت عارضة الأزياء بعد تتويجها في مسابقة ملكة جمال المتحولين جنسيا عام 2004.

وبدأت بويد التمثيل عام 2013، ولعبت دور البطولة في عدد من الأفلام السينمائية.

أما زوجها أوك، فهو أحد أعضاء عائلة أعمال النخبة، التي قادت صناعة تعدين القصدير في مقاطعة بوكيت جنوبي تايلاند.