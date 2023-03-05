مخدرات ورقص وتعري في حفل مختلط بالرياض يثير ضجة عارمة وردود أفعال واسعة والشرطة تتدخل ..شاهد الان قبل الحذف

الرياض - مها ماجد - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لحفل مختلط في العاصمة الرياض بالسعودية.



حشيش وملابس عارية في حفل مختلط في الرياض.



ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته (احد المواقع الاليكترونية)، مجموعة فتيات بملابس شبه عارية، يوثقن لحظة ذهابهن إلى الحفل المختلط، وفي أيديهن لفافات سيجار وحشيش.

ثم تظهر الفتيات بالفيديو الذي وثقته إحداهن عبر حسابها على (سناب شات)، في مكان مُغلق مع مجموعة شباب، ويبدأ الحفل الذي يتخلله رقص وشرب للكحوليات.

مغردون يستنكرون

وأثارت اللقطات المتداولة غضباً واسعاً بين المغردين، فجاء في التعليقات تحت وسم #بارتي_واختلاط_الرياض: (اللي ماشاف عيال إبليس يشوفهم مسويين بارتي بس مخفين القرون).

وكتب آخر: (للأسف بعض النساء عقولهن صغار ويركضن وراء السخافات وتوافه الأمور).

وطالب آخر بالقبض عليهم قائلاً: (حسبنا الله ونعم الوكيل قريبًا بإذن الله تم القبض نقول يارب).



وأكد آخر رفض الشعب السعودي لما يحدث: (حسبنا الله ونعم الوكيل ، الشعب يرفض هذا الانحطاط والانسلاخ ، اللهم اننا نبرا منهم ومن ايدهم).

وتساءل آخر: (طمنونا عن النائب العام ، فيه تم القبض او لا).

وبنفس الطريقة كتب آخر: (اين الجهات المختصه عن العاه.رات .. اما الرجال عندما تزل السنتهم في ساعتان يتم القبض؟).

اين الجهات المختصه عن العاه.رات .. اما الرجال عندما تزل السنتهم في ساعتان يتم القبض ؟ #بارتي_واختلاط_الرياض

— ابو سعيد MBN (@BO_s3eed97) September 12, 2022

وهاجم آخر النساء بالحفل قائلا: (اجساد رخيصة جداً وجيف منتشره لايقع عليهم سوى الغربان التي تقع فقط على القاذورات والاوساخ الملقاه في المزابل اكرمك الله).



