شكرا لقرائتكم خبر عن 61 عامًا على عرض فيلم "الزوجة 13".. وانتصار قصة حب مراد وعايدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الأحد، 61 عامًا على عرض فيلم "الزوجة 13" والذى طرح فى 3 مارس 1962، والفيلم ما زال محفورًا في ذاكرة المشاهدين ولا يملون من مشاهدة الفيلم مرات عديدة وإعادته على مر السنوات وخصوصًا مشاهد كوميدية بين شادية ورشدى أباظة.

فيلم الزوجة 13، بطولة كل من شادية، رشدى أباظة، حسن فايق، شويكار، عبد المنعم إبراهيم، زينب صدقى، وداد حمدى، نوال أبو الفتوح، من تأليف أبو السعود الإبيارى، إخراج فطين عبد الوهاب.

وتدور أحداث الفيلم حول رجل الأعمال مراد سالم (رشدى أباظة) الذى يمتلك مصنعًا للنسيج ورثه عن عائلته، وخلال زيارة له فى الإسكندرية يقع فى حب عايدة (شادية) ابنة أحد الوزراء السابقين، فيقعان فى الحب ويقرر الزواج بها، لكن عايدة ما تلبث أن تكتشف الوجه العابث لمراد سالم، حينما تكتشف من كريمة (شويكار) أنه قد تزوج اثنتى عشرة مرة من قبل، وإنه يتعامل مع الزواج بانتهازية بالغة، مما يدفع عايدة لأن تلقن مراد درسًا لن ينساه.