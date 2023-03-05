شكرا لقرائتكم خبر عن متسابقة الدوم إسراء مصطفى تشارك فى تقديم حفل افتتاح مهرجان بلدها أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة المقامة فى الفترة من 5 حتى 10 مارس الجارى، بدأ الحفل بالنشيد الوطنى ثم صعدت الإعلامية جاسمين طه زكى لتقديم الحفل، وبعد ذلك تم عرض برومو قصير عن أبرز الأفلام المشاركة فى المهرجان هذا العام مع تقديم أعضاء لجان تحكيم المسابقات المختلفة.

وقدمت جاسمين طه زكى، الفتاة إسراء مصطفى ابنة أسوان والتى كانت من المتسابقات فى الدوم بمجال التقديم التليفزيوني ولم يحالفها الحظ وخرجت من التصفية الثانية، ولكنها ما زالت تلقى الدعم من القائمين على البرنامج، وأتاحت جاسمين الفرصة لإسراء من أجل المشاركة فى تقديم حفل الافتتاح معها فى لافتة مميزة منها ومن القائمين على المهرجان.

وتكرم إدارة المهرجان في حفل الافتتاح نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد والإعلامية الكبيرة درية شرف الدين، والنجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو، والمخرجة الهولندية ميكا دي يونج، والمخرجة التونسية الكبيرة سلمى بكار، واختارت ادارة المهرجان الفيلم الراوئي القصير "عيد ميلاد سارة - Sarah’s Birthday" ليعرض عقب حفل الافتتاح في عرضه العالمي الأول، وهو من إنتاج هيئة بلان انترناشيونال إيجيبت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة. وتبلغ مدة الفيلم 40 دقيقة، ويشارك في بطولته رامي الطمباري، هديل حسن، لبني ونس، محمد يوسف، فريدة حمدي، وتأليف إسلام بلال، مدير تصوير محمد كوشي، مهندس ديكور باسم هاني، موسيقي معتز ماضي، مهندس صوت محمد حسن، استايلست مريم نونو، منتج منفذ أحمد زيان، تصميم شريط صوت ومكساج رائف علي. وتضم مسابقة الأفلام الطويلة 10 أفلام تمثل 5 قارات، من بينها فيلمان من مصر، هما "جولة ميم المملة" إخراج هند بكر في عرضه العالمي الأول، و"مش زيهم" إخراج نادية فارس في عرضه الأفريقي الأول، إلى جانب ثمانية أفلام أخرى في عرضها الأفريقي الأول، وهي: "بانو" من أذربيجان إخراج تامينا رافيللا، و"الأم" من بلغاريا إخراج زورنيستا صوفيا، و"سيمريت" من سويسرا إخراج كاترينا موانا. كما يشارك أيضا في مسابقة الأفلام الطويلة فيلم "علاقة حبي بزواجي" إنتاج مشترك بين ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا وبولندا وإخراج سيجني بومان، و"مغنية روك الصحراء" إنتاج مشترك بين الجزائر وكندا وإخراج سارة ناصر، و"جونج سان" من كوريا الجنوبية إخراج جونج جي هي، و"الخط الفاصل" إنتاج مشترك بين فرنسا وبلجيكا وسويسرا وإخراج أوسولا بيير، و"باولا" إنتاج مشترك بين الأرجنتين وإيطاليا وإخراج فلورنسيا ويبي.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة المخرجة الفرنسية جولي بيرتوتشيلي، وتضم في عضويتها الفنانة ياسمين رئيس، ومصممة الملابس الأمريكية دانا شوندلماير، والمخرجة الروسية كيسنيا أوخبكنا، والناقدة ماجدة خيرالله.