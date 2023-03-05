شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات الفن وصناع السينما يشاركون فى افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجمات الفن وصناع السينما على المشاركة فى حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، برئاسة السيناريست محمد عبد الخالق، والذى تقام فعالياته فى الفترة من 5 مارس حتى 10 من نفس الشهر، بمشاركة 61 فيلماً بمختلف المسابقات.

وجاء على رأس الحضور النجمة الكبيرة نبيلة عبيد التى تألقت على السجادة الحمراء للحفل مرتدية فستانا ورديا مطرزا، وحضر أيضا الفنانات بشرى، نجلاء بدر، دينا، شيرى عادل وزوجها الفنان طارق صبري، ياسمين رئيس، أميرة فتحي، سوزان نجم الدين، مادلين طبر، والمخرج محمد حمدى، المخرج شريف مندور، المخرج مجدى أحمد علي، من صناع الافلام المشاركة فى المهرجان اضافة إلى اعضاء لجنة التحكيم

وتقدم حفلي افتتاح والختام الإعلامية جاسمين طه زكي، تصميم الديكور د. سمير شاهين، هندسة صوت وإضاءة هاني نصيف وأمير وديع، إخراج مسرحي أيمن مصطفى وإخراج تليفزيوني محمد أسامة، وتقوم قناة الحياة بالتغطية الحصرية للحفل والتغطية اليومية لكافة الفعاليات.

وتكرم إدارة المهرجان في حفل الافتتاح نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد والإعلامية الكبيرة درية شرف الدين، والنجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو، والمخرجة الهولندية ميكا دي يونج، والمخرجة التونسية الكبيرة سلمى بكار، واختارت ادارة المهرجان الفيلم الراوئي القصير "عيد ميلاد سارة - Sarah’s Birthday" ليعرض عقب حفل الافتتاح في عرضه العالمي الأول، وهو من إنتاج هيئة بلان انترناشيونال إيجيبت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وتبلغ مدة الفيلم 40 دقيقة، ويشارك في بطولته رامي الطمباري، هديل حسن، لبني ونس، محمد يوسف، فريدة حمدي، وتأليف إسلام بلال، مدير تصوير محمد كوشي، مهندس ديكور باسم هاني، موسيقي معتز ماضي، مهندس صوت محمد حسن، استايلست مريم نونو، منتج منفذ أحمد زيان، تصميم شريط صوت ومكساج رائف علي.

وتضم مسابقة الأفلام الطويلة 10 أفلام تمثل 5 قارات، من بينها فيلمان من مصر، هما "جولة ميم المملة" إخراج هند بكر في عرضه العالمي الأول، و"مش زيهم" إخراج نادية فارس في عرضه الأفريقي الأول، إلى جانب ثمانية أفلام أخرى في عرضها الأفريقي الأول، وهي: "بانو" من أذربيجان إخراج تامينا رافيللا، و"الأم" من بلغاريا إخراج زورنيستا صوفيا، و"سيمريت" من سويسرا إخراج كاترينا موانا.

كما يشارك أيضا في مسابقة الأفلام الطويلة فيلم "علاقة حبي بزواجي" إنتاج مشترك بين ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا وبولندا وإخراج سيجني بومان، و"مغنية روك الصحراء" إنتاج مشترك بين الجزائر وكندا وإخراج سارة ناصر، و"جونج سان" من كوريا الجنوبية إخراج جونج جي هي، و"الخط الفاصل" إنتاج مشترك بين فرنسا وبلجيكا وسويسرا وإخراج أوسولا بيير، و"باولا" إنتاج مشترك بين الأرجنتين وإيطاليا وإخراج فلورنسيا ويبي.