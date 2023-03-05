شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد صناع السينما على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأ منذ قليل توافد نجوم الفن إلى حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى، لأفلام المرأة والذى تقام فعالياته فى الفترة من 5 مارس حتى 10 من نفس الشهر، حيث حضر المخرج محمد حمدى، الإعلامية بوسى شلبي، الإعلامية جاسمين طه، رئيس المهرجان محمد عبد الخالق، مدير المهرجان حسن أبو العلا وهدد من أعضاء لجان التحكيم.

وتقدم حفلي افتتاح والختام الإعلامية جاسمين طه زكي، تصميم الديكور د. سمير شاهين، هندسة صوت وإضاءة هاني نصيف وأمير وديع، إخراج مسرحي أيمن مصطفى وإخراج تليفزيوني محمد أسامة، وتقوم قناة الحياة بالتغطية الحصرية للحفل والتغطية اليومية لكافة الفعاليات.



مهرجان اسوان الدولى

وتكرم إدارة المهرجان في حفل الافتتاح نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد والإعلامية الكبيرة درية شرف الدين، والنجمة الإسبانية كوكا إسكريبانو، والمخرجة الهولندية ميكا دي يونج، والمخرجة التونسية الكبيرة سلمى بكار، واختارت ادارة المهرجان الفيلم الراوئي القصير "عيد ميلاد سارة - Sarah’s Birthday" ليعرض عقب حفل الافتتاح في عرضه العالمي الأول، وهو من إنتاج هيئة بلان انترناشيونال إيجيبت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

وتبلغ مدة الفيلم 40 دقيقة، ويشارك في بطولته رامي الطمباري، هديل حسن، لبني ونس، محمد يوسف، فريدة حمدي، وتأليف إسلام بلال، مدير تصوير محمد كوشي، مهندس ديكور باسم هاني، موسيقي معتز ماضي، مهندس صوت محمد حسن، ستايلست مريم نونو، منتج منفذ أحمد زيان، تصميم شريط صوت ومكساج رائف علي.

وتضم مسابقة الأفلام الطويلة 10 أفلام تمثل 5 قارات، من بينهم فيلمين من مصر هما "جولة ميم المملة" إخراج هند بكر في عرضه العالمي الأول، و"مش زيهم" إخراج نادية فارس في عرضه الأفريقي الأول، إلى جانب ثمانية أفلام أخرى في عرضها الأفريقي الأول وهي: "بانو" من أذربيجان إخراج تامينا رافيللا، و"الأم" من بلغاريا إخراج زورنيستا صوفيا، و"سيمريت" من سويسرا إخراج كاترينا موانا.

كما يشارك أيضا في مسابقة الأفلام الطويلة فيلم "علاقة حبي بزواجي" إنتاج مشترك بين ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا وبولندا وإخراج سيجني بومان، و"مغنية روك الصحراء" إنتاج مشترك بين الجزائر وكندا وإخراج سارة ناصر، و"جونج سان" من كوريا الجنوبية إخراج جونج جي هي، و"الخط الفاصل" إنتاج مشترك بين فرنسا وبلجيكا وسويسرا وإخراج أوسولا بيير، و"باولا" إنتاج مشترك بين الأرجنتين وإيطاليا وإخراج فلورنسيا ويبي.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة المخرجة الفرنسية جولي بيرتوتشيلي، وتضم في عضويتها الفنانة ياسمين رئيس، ومصممة الملابس الأمريكية دانا شوندلماير، والمخرجة الروسية كيسنيا أوخبكنا، والناقدة ماجدة خيرالله.