شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صور من كواليس مسلسل "سره الباتع" قبل عرضه فى دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما أن تم طرح برومو مسلسل "سره الباتع" حتى حظى بنسب مشاهدة كبيرة لما تضمنه من أحداث عديدة استرجعت ذكريات مقاومة المصريين للفرنسيين بقيادة نابليون مع ربط بالحاضر بصورة كبير بالإضافة لأمور عديدة أخرى جعلت مشاهدين البرومو يتحمسون بصورة كبيرة لمشاهدة العمل الذى سيعرض خلال دراما رمضان المقبل.

وذلك بعدما تطرق إلى قصص رومانسية أيضًا بالإضافة لزيارة المقامات وأولياء الله الصالحين، في رحلة بدا أنها تعكس حكايات عديدة وأسرار ستظهر خلال المسلسل، .. وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على أكثر من صورة من كواليس العمل لأبطال المسلسل.



القبض على السعدنى

وطرحت قناة الحياة برومو مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف والمقرر عرضه على شاشتها بالتزامن مع قناة ON، وكشف برومو العمل الذى يعد ملحمة درامية تاريخية معاصرة، عن حكاية السلطان حامد (أحمد السعدنى) الذى وقف ضد الحملة الفرنسية على مصر، وورقة قديمة بها سر يحتاج تفسير حول مقاومة هذا السلطان للفرنسيين، وكنز مدفون يبحث عنه عده جهات، مع الربط بين الماضى والحاضر بالعديد من القصص والحكايات.



سره الباتع

مسلسل "سره الباتع" دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلاً وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم، وتضم قائمة أبطال المسلسل أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز.

ويشارك فى بطولة المسلسل أيضًا أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.



صور من المسلسل

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدي الاتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، الفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.



المقاومة الفرنسية

ويشارك فى المسلسل كضيوف شرف عدد من الفنانين أبرزهم كريم فهمي، ماجد المصرى، أحمد صفوت، أشرف زكي، بيومى فؤد، شريف الدسوقي، الشاعر الكبير، جمال بخيت، الشاعر هشام الجخ، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الإعلامية بثينة كامل، المحامي طارق العوضي.



احمد السعدنى



سره الباتع



حسين فهمى



حسين فهمى



سره الباتع