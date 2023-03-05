شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى: ريهام حجاج وكيل نيابة فى مسلسل "جميلة" وأتنازع معها على هانى عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة عبير صبرى، خلال برنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، إن مسلسل "جميلة" بطولة النجمة ريهام حجاج سيكون مليئًا بالمفاجآت خاصة أنها تقدم دورًا محوريًا في العمل، حيث تقدم شخصية جديدة ولديها تحول وهى شخصية عايشة صراع كبير ومنافستها هى جميلة – ريهام حجاج، وتحاول تسترجع طليقها التي تزوجته ريهام في أحداث المسلسل.

وأضافت عبير: المسلسل بيخلينى أخرج أحسن ما عندي ليعجب الجمهور، وذلك لأن موسم رمضان متنوع من المسلسلات ويعتبر هناك منافسة كبيرة، وكشفت عن دور النجمة ريهام حجاج في المسلسل، قائلة: "ريهام حجاج تجسد شخصية وكيل نيابة فى المسلسل".

مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوين بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع.

وكان الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، أشار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" أنهم أوشكوا على الانتهاء من تصوير مسلسل "جميلة"، وأن العمل سوف يقدم ما يحدث داخل الأسرة المصرية، وكيف تغيرت في ظل الأحداث الأخيرة.

يذكر أن ريهام حجاج قدمت العام الماضي مسلسل "يوتيرن"، والذي شارك في بطولته كل من: عبيرصبري، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.