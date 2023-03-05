شكرا لقرائتكم خبر عن ترشيح ياسمين صبرى للمشاركة مع محمد إمام بـ "أبو نسب" والكدوانى يتعاقد رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد النجم ماجد الكدوانى على المشاركة في بطولة فيلم "أبو نسب" بطولة النجم محمد هنيدى، والمقرر انطلاق تصويره بعد شهر رمضان مباشرة، من إخراج رامى إمام، وهو العمل الذى يجمع الكدوانى وإمام في السينما، كما يجمع محمد إمام وشقيقه رامى للمرة الثانية.

ورشح القائمون على الفيلم الفنانة ياسمين صبرى للمشاركة فى بطولة المسلسل لتجسد البطولة النسائية للعمل، ومن المقرر الإعلان رسميًا خلال أيام.

ويعقد فريق العمل حاليًا جلسات عمل مكثفة خلال هذه الأيام للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم، وذلك تمهيدًا للبدء في تصويره، خاصة أن محمد إمام يرغب في الانتهاء من تصوير الفيلم في أقرب وقت، حتى يبدأ التحضيرات لمسلسله الجديد رمضان 2024.

يشار إلى أن ماجد الكدوانى قدم أخر أعماله السينمائة فيلم "فضل ونعمة" مع النجمة هند صبرى، وشارك في بطولته كلا من محمود حافظ، محمد رضوان، محمد ممدوح ، ياسمينا العبد، وعد كبير من الفنانين، إخراج رامى إمام، وتأليف أيمن وتار .

وكانت أخر أعمال محمد إمام السينمائية فيلم "عمهم" وحقق نجاحاُ كبيراً وقت عرضه، وشارك في بطولته هدى المفتى، محمد سلام، سيد رجب، باسم سمرة، وعدد كبير من الفنانين، إخراج حسين المنباوى، تأليف وسام صبرى .