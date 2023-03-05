شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تستعد للارتباط من جديد بعد 7 أشهر من الانفصال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن كيم كاردشيان باتت جاهزة ومهيأة نفسيًا خلال الفترة الحالية من أجل دخول قصة حب جديدة وفقًا لمصدر مشترك مع مجلة People، وذلك بعد سبعة أشهر من انفصالها عن الممثل الكوميدي والممثل بيت ديفيدسون.

وأضاف التقرير أن كيم كاردشيان ووفقًا لمصدر مقرب منها باتت مستعدة للإرتباط ولكن تفضل أن يكون شريك حياتها بعيدًا عن عالم هوليود والشهرة، لتحظي بحياة هادئة بشكل أكبر.

وكانت أثارت كيم كاردشيان الجدل بعد نشرها سلسلة من الصورة للإعلان عن ماركتهاSKIMS ، وفى الصور الجديدة تظهر نجمة تليفزيون الواقع مرتدية بيجاما رمادية فاتحة، وفى صور أخرى ترتدى فستان أسود اللون، حسبما نشر موقع "ديلي ميل" البريطانى.

ظهور نجمة تليفزيون الواقع البالغة من العمر 42 عامًا، جاء مختلفًا بشكل مذهل فى أحدث جلسة تصوير لـ SKIMS ، مما أثار عاصفة من التخمين حول السبب إضافة إلى التعليقات التى تحمل انتقادات لـ"كيم".

وتركزت التعليقات حول مظهر كيم كارداشيان، حيث كتب أحدهم: "هل أنتى ميجان فوكس؟"، فى إشار إلى أن التغيرات فى وجهها جعلتها تشبه النجمة ميجان فوكس، من شعرها الأسود المتموج إلى بريقها، فكان من المستحيل تفويت أوجه التشابه بين كيم وميجان فوكس.