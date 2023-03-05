هالة صدقي: “كل اللي بيحسد ربنا يكرمه بكل مصائبنا”

كتب امير فتحي في الأحد 5 مارس 2023 05:51 مساءً - كشفت الفنانة هالة صدقي عن تعرضها لبعض المواقف في الفترة الأخيرة وتحديدا منذ عرض إعلان مسلسل “جعفر العمدة”، الذي تشارك في بطولتها وأرجعت السبب فيها إلى الحسد .

نشرت هالة صدقي مقطع فيديو عبر حسابها على موقع “انستجرام”، أظهرت من خلاله ما حدث لكاوتش سيارتها بعد تلفه .

وكتبت في تعليقها على الفيديو: “حبايب قلبي بعض المواقع اتريقت لما عملت بوست وقولت إننا بنتعب وإننا ممكن حياتنا تروح بسبب صعوبة شغلنا ومواعيدها” .

تابعت: “وطبعا السواد الأكبر إن ربنا لم يعطيهم نعمة الرضا بل ابتلاهم بإنهم يبصوا لرزق غيرهم وإنهم يضيعوا وقتهم ومجهودهم في الحقد علي الغير” .

أضافت هالة صدقي: “وطبعا زي ما شفتوا كاوتش عربيتي من غير مناسبة واحتراق كل مواتير الكهرباء في بيتي، وظهور غراب علي شرفتي كل يوم غير حاجات كتير” .

واختتمت: “وكل ده بعد نزول البرومو بتاعي مسلسلي جعفر العمدة، بشكرهم لحسدهم لأني كده اتطمنت .. إن شاء الله المسلسل يعجبكم ودعوة صافية، كل اللي بيحسد ربنا يكرمه بكل مصائبنا” .

يذكر أن مسلسل “جعفر العمدة” من المقرر عرضه في موسم رمضان 2023، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي .

ويشارك في بطولته كلا من: محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، منذر رياحنة، بيومي فؤاد وغيرهم .