شكرا لقرائتكم خبر عن سنوب دوج يهدى إد شيران وراسل كرو سلسلة ذهبية مميزة لكل منهما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدية مميزة منحها مغنى الراب المثير للجدل سنوب دوج، لأصدقائه إد شيران والنجم راسل كرو، بعد أن اجتمع الثلاثى مع بعضهم البعض خلف الكواليس في ملعب رود لافر أرينا فى ملبورن، يوم الجمعة الماضى، وفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

قدم سنوب دوج عرضًا فى الساحة بتلك الليلة ثم انتقل للاحتفال مع الثنائى، وأعطى كل واحد منهم سلسلة من خط مجوهرات Death Row Records ، والتى تبلغ قيمتها 9600 دولارًا أستراليًا، حيث اعتاد سنوب على إهداء هذه السلسلة للمشاهير عندما يقابلهم، بعد أن أعطى مؤخرًا واحدة لـ جيمي فوكس.

إد شيران يحيى أكبر عرض غنائى بحياته فى ملعب ملبورن بحضور 110 آلاف مشجع

وكان قد غنى النجم البريطانى إد شيران أمام 110.000 معجب فى ملعب ملبورن للكريكيت، محطمًا رقمه القياسى فى هذا الحفل، والحشد الضخم هو أكبر جمهور يظهر فى حدث فى ملعب الكريكيت الشهير ويتفوق على الرقم القياسي السابق لـ Sheeran البالغ 108000 - من الليلة السابقة، وفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.

نشر شيران لقطات من الحفل المذهل عبر موقع "إنستجرام، وعلق عليها: "لعبت أكبر عرض فى حياتى يوم الخميس أمام 108000 شخص في ملبورن، مُحطمًا هذا الرقم القياسي يوم الجمعة مع حضور 110.000 شخص، هذا حقًا حلم تحقق، يا له من مكان رائع"، فيما سارع العديد من متابعي شيران البالغ عددهم 42.5 مليون إلى تهنئته على هذا الإنجاز التاريخى.



اثناء منحة السلسلة

إد شيران يتبرع بمليون جنيه إسترلينى لتعليم الموسيقى للأطفال بعد تأثيرها فى حياته

وعلى جانب آخر، تبرع المغنى البريطانى إد شيران - فى وقت سابق - بحوالى مليون جنيه إسترلينى لمساعدة الأطفال الصغار على تعلم الموسيقى بعد تأثيرها على حياته، بحسب حسابات جديدة لمؤسسة شيران الخيرية، حيث أرسل 500 ألف جنيه إسترلينى لمساعدة الموسيقيين الشباب الطموحين بعد أن تبرغ بمبلغ مساوى بالفعل لهذا المبلغ خلال السنوات الخمس الماضية، وفقًا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

وقال مصدر مقرب لصحيفة "ميرور": "لم ينس إد أبدًا نضاله للوصول إلى القمة وتأثير الموسيقى على حياته، إنه لأمر رائع أنه يساعد بهذه الطريقة"، ويمكن للأطفال التقدم إلى المؤسسة الخيرية "سوفولك ميوزك فونديشن"، التى تعمل تحت اسم إد شيران، لتمويل الأدوات ومساحة التدريب والعربات.